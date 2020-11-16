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إيران.. جرحى في انفجار محطة وقود في طهران

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محطة وقود في طهران - أرشيفية

إيران.. جرحى في انفجار محطة وقود في طهران

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وسائل إعلام في إيران أن انفجارا وقع في محطة للوقود في العاصمة طهران وتسبب بسقوط عدد من الجرحى. وفيما لم تذكر الأسباب، نفت وقوع قتلى.

وقال التلفزيون الحكومي "اشتعلت النيران في صهريج وقود أثناء تفريغه بمحطة بنزين في شارع بيروزي بطهران"، مضيفا أنه تمت السيطرة على الحريق.

ويأتي الانفجار في وقت أفاد ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل أن السلطات فرضت أجواء أمنية مشددة والحرس الثوري قام بتسيير دوريات، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على احتجاجات 15 نوفمبر، والتي قمعها النظام بعنف دموي راح ضحيته حوالي 1500 متظاهر وآلاف المعتقلين يواجه العشرات منهم خطر الإعدام والمئات أحكام السجن الطويلة.

انتشار أمني مكثف

كما نشر ناشطون مقاطع عن الانتشار الأمني في قلعة حسن خان، أو بلدة قدس، التابعة لمحافظة طهران والتي أعلنت حاكمة البلدة ليلى واثقي، أثناء احتجاجات العام الماضي أنها أمرت قوات الأمن والشرطة بقتل المتظاهرين.

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