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إيران.. المعارض موسوي يتعالج من كورونا في إقامته الجبرية

A picture obatained from the election campaign website of Iran's defeated presidential candidate Mir Hossein Mousavi, GHALAMNEWS.IR, shows the opposition leader addressing his supporters during a massive rally in Tehran's Imam Khomeini square on June 18, 2009. Tens of thousands of Mousavi supporters demonstrated for a sixth straight day, keeping up the pressure on the Islamic regime over the disputed vote. Mousavi appeared despite warnings from the hardline Basij militia, which has been at the forefront of action against protests, for defeated candidates to dissociate themselves from the rioters. AFP PHOTO/GHALAMNEWS.IR -- RESTRICTED TO EDITORIAL USE --
مير حسين موسوي (أرشيفية)
فيروس كورونا

إيران.. المعارض موسوي يتعالج من كورونا في إقامته الجبرية

إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثراً بالجائحة.. وعدد الوفيات يناهز الـ41500 من أصل أكثر من 762 ألف إصابة

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العربية.نت – وكالات

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أصيب المعارض الإيراني مير حسين موسوي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية والموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ قرابة 10 أعوام، بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد موقع إلكتروني مقرّب منه الأحد.

وأفاد موقع "كلمه" المعارض أن موسوي وزوجته زهرا رهنورد "خضعا للفحص من قبل طبيب في منزلهما.. ووضعهما الصحي العام جيد".

من جهتها أوردت وكالة أنباء "النا" الإيرانية شبه الرسمية أن حالة موسوي وزوجته الصحية جيدة وأنهما يتلقيان العلاج.

وترشّح موسوي (79 عاماً) الذي شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء، للانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي أعيد بنتيجتها انتخاب محمود أحمدي نجاد.

وندد موسوي والمرشح الآخر مهدي كروبي (83 عاماً) بعمليات تزوير واسعة في تلك الانتخابات الرئاسية، وقادا تحركات احتجاجية عرفت بـ"الحركة الخضراء".

مناصرو موسوي خلال احتجاج لـ"الحركة الخضراء" في طهران في يوليو 2009
مناصرو موسوي خلال احتجاج لـ"الحركة الخضراء" في طهران في يوليو 2009

ووضع المعارضان وزوجتاهما قيد الإقامة الجبرية اعتباراً من مطلع العام 2011، من دون محاكمة. وخلال إقامتهما الجبرية يسمح لهما باستقبال أصدقاء وأفراد من العائلة.

ووعد الرئيس حسن روحاني الذي انتخب خلفاً لأحمدي نجاد عام 2013، بالقيام بكل ما في وسعه لإنهاء هذه الإقامة.

لكن مسؤولاً قضائياً شدد في مطلع العام 2014، على أنه "لن يحصل شيء" ما لم يعلن موسوي وكروبي "توبتهما". إلا أن قيود إقامتهما الجبرية خففت إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.

وتُعد إيران أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بجائحة كوفيد-19. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الأحد، ناهز عدد الوفيات بسبب الفيروس عتبة 41500 وفاة، من أصل أكثر من 762 ألف إصابة.

أحد المصابين بكورونا يتلقى العلاج في مستشفى بطهران
أحد المصابين بكورونا يتلقى العلاج في مستشفى بطهران
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وسجلت الحصيلة اليومية للإصابات رقماً قياسياً السبت مع تسجيل 12453 إصابة جديدة.

وأعلنت إيران أكثر من مرة في الآونة الأخيرة، تسجيل حصيلة قياسية على صعيد الوفيات والإصابات اليومية، في نسق تصاعدي منذ مطلع سبتمبر.

واتخذت السلطات سلسلة إجراءات سعياً للحد من تفشي الفيروس، كان آخرها إغلاق المؤسسات التجارية غير الأساسية في عشرات المدن أبرزها طهران، اعتباراً من الساعة السادسة مساء. وتدرس السلطات تشديد هذه الإجراءات اعتبارا من 21 نوفمبر الحالي.

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