دعا الحرس الثوري إلى نقل الملف النووي من وزارة الخارجية إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، وذلك في إطار هيمنة التيار المتشدد على مفاصل الحكم في إيران والتخطيط للمجيء برئيس من صفوفه للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وطالبت أسبوعية "صبح صادق" الصادرة عن المكتب السياسي للحرس الثوري الإيراني، في مقال، الاثنين بإعادة الملف النووي الإيراني إلى المجلس الأعلى للأمن القومي، عندما يتولى جو بايدن، رئاسة الولايات المتحدة.

وأكد المقال أن "إعادة ملف إيران النووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي سيمنع استمرار الخسائر بسبب الاتفاق النووي". وأضاف أن "المجلس سيقوم بمراقبة السلوك الأميركي عن كثب لكي لا يسمح بمفاوضات أخرى حول النووي وبرنامج الصواريخ ضمن الملف النووي".

وكان ملف برنامج إيران النووي قد أحيل إلى وزارة الخارجية خلال رئاسة حسن روحاني عام 2013، بعد ما كان لعقود من مسؤوليات المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبينما لوح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عدة مرات باستعداد إيران للتفاوض عقب إعلان انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، يعارض المتشددون في طهران مبدأ التفاوض ولا يرون فرقاً بين دونالد ترمب وبايدن.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد كثفت العقوبات على إيران في الفترة المتبقية من ولايتها، كما جعلت من الصعب رفع هذه العقوبات في الإدارة المقبلة.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في الحكومة الأميركية إن إعادة فرض عقوبات بموجب القوانين المتعلقة بالإرهاب سيجعل من الصعب للغاية رفعها.

وتعرض روحاني لهجوم حاد من قبل التيار المتشدد داخل إيران، منذ أن ألمح للتفاوض مع واشنطن، حيث دعا الإدارة الأميركية القادمة إلى "انتهاز الفرصة لتعويض أخطاء الماضي"، حسب وصفه.

هذا فيما كرر فيه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، موقفه الرافض للتفاوض مع واشنطن، عازيا الأزمات الاقتصادية والمعيشية إلى سوء الإدارة وليس العقوبات.