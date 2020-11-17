  • مباشر
اللغة

طهران تهدد: أي تحرك أميركي ضدنا سيواجه برد ساحق

Iranian government spokesman Ali Rabiei speaks during a news conference in the capital Tehran on July 22, 2019. (File photo: AFP)
علي ربيعي (أرشيفية- فرانس برس)

طهران تهدد: أي تحرك أميركي ضدنا سيواجه برد ساحق

إيران تستنفر وعلي ربيعي ينبه "أي عمل ضدنا سيواجه بالتأكيد برد ساحق"

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد انتشار تقارير إعلامية أميركية عن دراسة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته لسيناريوهات توجيه ضربات ضد موقع نطنز النووي الإيراني، ردت طهرات ملوحة برد قوي.

وقال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية اليوم الثلاثاء، ردا على تقارير أفادت بأن ترمب سأل عن خيارات مهاجمة الموقع النووي الأسبوع الماضي قبل أن يحجم عن الأمر، إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد قوي.

قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق أميركا قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق

كما أوضح في تصريحات نشرت على موقع حكومي "أن أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق".

وكان مسؤول أميركي أكد في وقت سابق اليوم سعي إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته على درس خيارات ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

دونالد ترمب (أرشيفية- فرانس برس)
دونالد ترمب (أرشيفية- فرانس برس)

كما أكد المسؤول لوكالة رويترز أن ترمب طلب خيارات لمهاجمة موقع نووي إيراني رئيسي(نطنز) الأسبوع الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة. وأوضح أن الرئيس الأميركي قدم الطلب خلال اجتماع في المكتب البيضاوي يوم الخميس مع كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.

خطر نشوب صراع أوسع

ومؤكداً التقرير الذي أوردته في وقت سابق صحيفة "نيويورك تايمز" أكد المسؤول أن المستشارين أقنعوا ترمب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة بسبب خطر نشوب صراع أوسع. وقال "ترمب طلب خيارات. أعطوه السيناريوهات وقرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما".

موقع نطنز (أرشيفية)
موقع نطنز (أرشيفية)

يشار إلى أن الرئيس الجمهوري أمضى السنوات الأربع من رئاسته وهو ينتهج سياسة ضغط قصوى إزاء إيران وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تفاوض عليه سلفه الديمقراطي باراك أوباما، وفرض عقوبات اقتصادية على مجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد
أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن أكثر عدوى بكثير.. مصيبة عن "كورونا الجديد"

الأكثر قراءة

ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات ماذا يجري في قصر الأسد؟.. مناصب ولقاءات "غامضة"
شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار شاهد الحمامة التي باعها المزاد بمليون و900 ألف دولار
خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع خسائر ضخمة للاستثمارات المصرية في إثيوبيا مع وقف العمل بالمصانع
يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا يمني عجز عن دفع رسوم دراسة أولاده بصنعاء.. فانتحر شنقا
قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق قبل مغادرته.. ترمب يدرس ضرب إيران وحلفائها في العراق
بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: بعد أنباء الانفصال.. تامر حسني لزوجته: "متهورة بس بحبك"

قبل أن تذهب

مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد
مركز كنيدي للفضاء يشهد إقلاع صاروخ سبايس أكس الفريد

اكتشف المزيد