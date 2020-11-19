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بينها إيران.. كندا تتهم 4 دول باستهدافها ببرامج قرصنة

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تعبيرية

بينها إيران.. كندا تتهم 4 دول باستهدافها ببرامج قرصنة

تقرير لوكالة الاستخبارات الكندية اعتبر أن برامج الدول الأربع شكلت تهديداً استراتيجياً هو الأكبر لكندا

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دبي - قناة العربية

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وضعت السلطات الكندية، الخميس، حكومات إيران والصين وروسيا وكوريا الشمالية على قائمة التهديدات الرئيسية للجرائم الإلكترونية، معربة عن مخاوفها من تعرضها لهجمات قد تعطل إمدادات الطاقة.

وفي تقرير لوكالة الاستخبارات الكندية، اتهمت أوتاوا الدول الأربع بالوقوف وراء هجمات إلكترونية واسعة النطاق تستهدف الحكومة الكندية ودوائر عامة وشركات.

واعتبر التقرير أن برامج الدول الأربع شكلت تهديدا استراتيجيا هو الأكبر لكندا.

من تورونتو في كندا
من تورونتو في كندا

ومؤخراً، كشفت مجلة أمن المعلومات Infosecurity Magazine، التي تقدم معلومات تجارية وتقنية مهمة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات، أن مجموعة قرصنة مدعومة من الحكومة الإيرانية هاجمت جامعات في أوروبا وأميركا وأستراليا بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وذكرت المجلة، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها هذه المجموعة الإيرانية التي تعرف باسم "أمين المكتبة الصامت" وأيضاً TA407 Cobalt Dickens بعمليات قرصنة واختراق.

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وتم رصد الهجمات الجديدة بأستراليا في جامعات فيكتوريا وأديلايد وملبورن فيكتوريا وفي المملكة المتحدة بجامعات غلاسكو كاليدونيان وكينغز كوليدج لندن وبريستول وكامبريدج وغيرها.

كما استهدفت الهجمات الولايات المتحدة في جامعات شمال تكساس وماكجيل وستوني بروك، وكذلك نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، وكذلك تورنتو في كندا، بالإضافة إلى جامعات في السويد وألمانيا وهولندا.

وأكد التقرير أن المجموعة حاولت إخفاء الموقع الحقيقي لخوادمها، غير أن شركة "مالويربايتس" Malwarebytes والتي تعتمد على برنامج لمكافحة البرمجيات الخبيثة، قالت إنها تمكنت من تحديد العديد من الخوادم ومقرها إيران.

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