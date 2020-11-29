  • مباشر
اللغة

رئيس البرلمان الإيراني يدعو لرد قاس على اغتيال فخري زاده

13990825000506_Test_PhotoI
رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف
اغتيال فخري زاده

رئيس البرلمان الإيراني يدعو لرد قاس على اغتيال فخري زاده

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

طالب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، برد قاس على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.

وفي كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، أشار قاليباف إلى اغتيال الشهيد محسن فخري زادة، وقال: "في هذه الأيام، مع عملية الاغتيال الجبانة لأحد المفكرين في المجال النووي والمديرين البارزين، قد آلم الحادث قلوب الشعب الإيراني وأثار حزنا شديدا في قلوب كل المعنيين بتطور البلاد وكرامتها".

من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني زادة
من مكان اغتيال العالم النووي الإيراني زادة

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإيراني: "إن أعداء الشعب الإيراني، الذين استخدموا أساليب الاغتيال مرة أخرى كواحدة من أكثر السلوكيات اللاإنسانية، أثبتوا أنهم يخشون زيادة اقتدار إيران واختاروا اغتيال علمائنا لمواجهة الشعب".

لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: سنركز على بدء التخصيب بـ20% طاقة نووي إيران لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: سنركز على بدء التخصيب بـ20%

وتابع قائلا: "الشعب الإيراني واجه مثل هذه الخسائر منذ أكثر من أربعة عقود، وقد أثبتت التجربة أنه استطاع أن يواصل طريق شهدائه أقوى من ذي قبل، وهذه المرة سيثبت للأعداء أن استشهاد الدكتور محسن فخري زاده سيفتح نوافذ جديدة أمام تطور البلاد، ويجعل هؤلاء الإرهابيين الصلفين وحماتهم يشعرون بالندم".

وأردف قاليباف: "لكن العدو لن يندم إلا برد فعل قوي يردعه عن ارتكاب أخطاء مستقبلية محتملة، وينتقم منهم على هذه الجرائم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر مدينة تحوّل اسمها لرمز هزيمة للجيش الألماني وهتلر
خبراء: خبراء: "سبوتنيك في" أثبت فعاليته مقارنة بلقاحات كورونا الأخرى

الأكثر قراءة

طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر طائرات نقل اللقاح انطلقت استعداداً لساعة الصفر
كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها كيف مات مارادونا؟.. استنفار بعدما غيرت ممرضة إفادتها
باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات باريس تشتعل.. نار وسط العاصمة واعتقالات
مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر مالك توك توك يحقق حلماً.. صاحب الغلابة إلى برلمان مصر
"كبّلوهم وذبحوهم".. بوكو حرام تنحر 43 مزارعا بنيجيريا
صور تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده صور تشييع جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

قبل أن تذهب

ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟
ما الذي خسرته إيران من اغتيال محسن فخري زادة؟

اكتشف المزيد