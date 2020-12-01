ضوء أخضر.. خطة إيرانية لتقييد عمليات تفتيش منشآت النووي

بعد ساعات من إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفا لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، صوّت البرلمان الإيراني، الثلاثاء لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.

في التفاصيل، أفادت وكالة فارس للأنباء شبه الرسمية في إيران، بأن 251 نائباً قد صوتوا بشكل عام لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.

كما وافق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20%.

ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران إعادة العمل لم لم تقوم دول 5 + 1 بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.

الوكالة: نواصل عملنا

يشار إلى أن هذه التطورات قد حدثت بعدما اتهمت إيران جهاز "الموساد" الإسرائيلي ومنظمة "مجاهدي خلق" بتنفيذ عملية "معقدة" باستخدام أسلوب "جديد بالكامل"، لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الذي شيّع الاثنين.

بدوره، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفا لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران بعد عملية الاغتيال.

وقال رافاييل غروسي في مقابلة مع "فرانس برس" بعد عام من توليه منصبه: "نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا أو الحد منه أو وقفه".

وأضاف: "من جهتنا، نواصل عملنا ونأمل بأن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم. وكما قلت، لم أتلق أي إشارة إلى أن الأمر سيكون مختلفاً".

إلى ذلك، وقّع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع بعد جلسة مغلقة الأحد، على بيان يدعون عبره للرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد.

وعلق المسؤول الأممي على هذا البيان قائلاً: ليست المرة الأولى التي تصدر مواقف مماثلة من برلمانيين إيرانيين.

إيران تتراجع عن التزامتها ودعوات لتقديم أدلة

يذكر أن إيران كانت تراجعت في الأشهر الأخيرة عن التزام ببنود عدة في الاتفاق المذكور، وذلك رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الدولي وقيام إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة فرض عقوبات عليها.

فيما جدد غروسي دعوته إيران إلى تقديم توضيحات عن موقع يثير شكوكاً في طهران حيث تم رصد جزيئات من اليورانيوم ناتجة من أنشطة بشرية.