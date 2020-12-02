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طهران: تحديد أشخاص على صلة باغتيال فخري زاده

من عملية تشييع محسن فخري زاده
من تشييع محسن فخري زاده

طهران: تحديد أشخاص على صلة باغتيال فخري زاده

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دبي - العربية.نت

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أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال العالم النووي فخري زاده.

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وكان علي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، أعلن أن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت على علم باحتمال وقوع الحادث ومكان عملية قتل محسن فخري زاده.

وكشف أن أجهزة المخابرات في البلاد كانت توقعت بدقة عالية إمكانية وقوع الحادث ضد الراحل، وحتى الموقع المحتمل للحادث، لكن بسبب تواتر الأخبار في السنوات العشرين الأخيرة، لم يتم تطبيق الجدية المطلوبة لتنجح العملية. وأشار إلى أن المخابرات تلقت معلومات عن احتمال استهداف فخري زاده، ومحل استهدافه في نفس المكان الذي قتل فيه.

كما اعترف أنه على الرغم من اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحماية زاده، إلا أن استخدام أسلوب جديد وطريقة مختلفة متخصصة أديا لنجاح العملية.

حسن روحاني وفخري زاده
حسن روحاني وفخري زاده

وقال المسؤول الإيراني، الاثنين، في حديث أثناء جنازة فخري زاده، لإذاعة وتلفزيون إيران، إن "العدو كان يحاول قتله منذ 20 عاماً لكنه فشل حتى الآن"، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن إيران كانت اتهمت، الاثنين، إسرائيل وجماعة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، بالضلوع في اغتيال العالم الإيراني النووي، محسن فخري زاده.

وكان فخري زاده يترأس ما يسمى رنامج "آماد" الإيراني، الذي زعمت إسرائيل والغرب أنه عملية عسكرية تبحث في جدوى بناء سلاح نووي. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن هذا "البرنامج المنظم" انتهى في عام 2003. ووافقت وكالات الاستخبارات الأميركية على هذا التقييم في تقرير عام 2007.

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