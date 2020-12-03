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تقرير: إيران تنفق ملايين الدولارات على تطوير مزارات بالعراق

مسجد الإمام الحسين

تقرير: إيران تنفق ملايين الدولارات على تطوير مزارات بالعراق

مشروع توسعة ضريح الإمام الحسين يعزز النفوذ الإيراني ويعمق التعامل التجاري بين البلدين

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دبي - العربية.نت

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كشف تقرير استقصائي لوكالة رويترز أن إيران تعزز نفوذها في العراق بإنفاق ملايين الدولارات على تطوير المزارات الشيعية، وآخرها مشروع توسعة ضريح الإمام الحسين التى تعتبر الأكبر من نوعها منذ 300 عام بتكلفة تقدر بـ 600 مليون دولار.

وضمن استراتيجيتها التوسعية في العراق، تُنفق طِهران ملايينَ الدولارات لتطويرِ المزاراتِ الشيعية والاستفادة من ذلك.

فبحسبِ تقريرٍ استقصائي لوَكالةِ رويترز فان إيران تعملُ على مشروع توسعةٍ لضريحِ الإمام الحسين في العراق تُعتبر الأكبرَ من نوعها منذ ثلاثِ مئة عام بتكلفةٍ تقدّر بـستمئةِ مليون دولار .

كربلاء - العراق
كربلاء - العراق

وُيشرف على هذا المشروع حسن بَلاراك، وهو قائدٌ كبير في الحرس الثوري، تم إدراجُه مؤخرا على لائحةِ العقوبات الأميركية بِتُهَمَةِ تهريب الأسلحة وأنشطةٍ استخباراتية وغَسْلِ أموال.

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كما أن المشروعَ تُنفذه شركة يملِكُها بَلاراك مع الحرسِ الثوري وهي مؤسسة مرتبطة بالمرشد الأعلى الإيراني وتخضعُ أيضا لعقوبات أميركية.

التقريرُ اعتبر أيضا أن المشروعَ يعززُ النفوذَ الإيراني في العراق ويُعمّق التعاملَ التجاري بين البلدين علما أن السياحةَ الدينية تُعتبر المصدرَ التجاريَ الثاني للعراق بعد النِفط.

كما أن إيران وبحسبِ التقرير تستفيد من هذه الميزةِ لبيع منتجاتِها في مناطقَ أخرى في محاولةٍ لمواجهة العقوبات الغربية على إيران.

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