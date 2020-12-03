تجاوزت إيران، الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء كوفيد-19، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري.

وسجلت إيران، أكثر دول الشرق الأوسط تضرراً من الوباء، مليوناً و3 آلاف و494 إصابة منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير، كما أوضحت لاري عبر التلفزيون الحكومي.

وأخفقت القيود التي فرضتها إيران في الأسبوع الأخير من نوفمبر، والتي كان من المقرر أن تستمر أسبوعين، في كبح انتشار وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا.

وشملت تلك القيود الأنشطة التجارية والخدمات غير الضرورية، في العاصمة طهران ونحو 160 مدينة وبلدة أخرى، ضمن الفئة "الحمراء" المعرضة لمخاطر كبيرة.

وحظر دخول السيارات مدن المنطقة "الحمراء" أو مغادرتها، فضلاً عن فرض قيود أخف وطأة على مناطق "برتقالية" و"صفراء" منخفضة الخطورة.

ومنذ الإعلان رسمياً عن تسجيل أولى حالات كوفيد-19 فيها في فبراير، لم تفرض إيران إغلاقاً شاملاً على غرار الذي اعتمدته دول عدة في فترة مارس وأبريل. لكنها طبقت بعض إجراءات الإغلاق في مارس، قبل رفع قسم كبير منها اعتباراً من الشهر التالي لدفع عجلة الاقتصاد.

وسبق للرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أشار في يوليو إلى أن البلاد غير قادرة على وقف النشاط الاقتصادي الذي يعاني من تبعات العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في العام 2018.