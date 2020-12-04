  • مباشر
اللغة

آبرامز: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زاده

Elliott Abrams, U.S. special representative for Iran, talks during an interview with The Associated Press at the U.S. Embassy in Abu Dhabi, United Arab Emirates, Thursday, Nov. 12, 2020. Abrams insisted Thursday a pressure campaign of sanctions targeting Iran would persist into the administration of Joe Biden, even as the incoming president has pledged to potentially return America to Tehran's nuclear deal with world powers. (AP Photo/Kamran Jebreili)
المبعوث الأميركي الخاص بإيران إليوت آبرامز
اغتيال فخري زاده

آبرامز: إيران ستحجم على الأرجح عن الانتقام لمقتل فخري زاده

المبعوث الأميركي الخاص بإيران: طهران في أمَسّ الحاجة لتخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال المبعوث الأميركي الخاص بإيران إليوت آبرامز إنه من غير المرجح أن تنتقم إيران لمقتل العالم النووي الكبير محسن فخري زاده قبل تولي جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، خشية أن تعرض للخطر أي إمكانية لتخفيف العقوبات عنها في المستقبل.

وقال آبرامز في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن إيران "في أمَسّ الحاجة" لتخفيف العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، وإن هذا الأمر سيكون عنصراً أساسياً في اتخاذها أي قرار بشأن الرد على مقتل العالم، خاصةً مع تولي بايدن الرئاسة من دونالد ترمب في 20 يناير المقبل.

تظاهرة في إيران للتنديد بمقتل العالم النووي فخري زاده
تظاهرة في إيران للتنديد بمقتل العالم النووي فخري زاده

وأضاف آبرامز: "إذا كانوا يريدون تخفيف العقوبات فإنهم يعلمون أنهم بحاجة لدخول نوع من المفاوضات بعد 20 يناير وسيدركون عندئذ أن عليهم.. عدم القيام بأي أنشطة في الفترة من الآن وحتى 20 يناير تجعل تخفيف العقوبات أكثر صعوبة".

وكان قال الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق من الخميس: "سننتقم في الوقت المناسب لاغتيال فخري زاده".

حسن روحاني وفخري زاده (أرشيفية)
حسن روحاني وفخري زاده (أرشيفية)
تقرير: إيران تنفق ملايين الدولارات على تطوير مزارات بالعراق إيران تقرير: إيران تنفق ملايين الدولارات على تطوير مزارات بالعراق

ونقلت قناة العالم الإيرانية عن روحاني قوله إن "عودة إيران لالتزاماتها النووية مرهونة بالتزام الأطراف الأخرى"، آملا "أن تأخذ الإدارة الأميركية الجديدة العبر من أخطاء الإدارة الحالية".

وفي وقت سابق من الخميس، اتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إسرائيل باغتيال الخبير النووي فخري زاده، قائلاً "إسرائيل تمارس أعمالاً عدائية ضد إيران، آخرها اغتيال العالم النووي فخري زاده".

وتابع: "لن نعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب"، وطالب أميركا بـ"إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020 تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها

الأكثر قراءة

بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها
السيسي: تعاون عسكري مع اليونان وقبرص لأجل استقرار شرق المتوسط السيسي: تعاون عسكري مع اليونان وقبرص لأجل استقرار شرق المتوسط
تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين
أكثر من 100 فرصة.. تكشف أكثر من 100 فرصة.. تكشف "أرقاماً كارثية" لهجوم النصر
منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد