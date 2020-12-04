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بايدن مجدداً: لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

US President-elect Joe Biden speaks after a meeting with governors in Wilmington, Delaware, on November 19, 2020. Biden said today he would not order a nationwide shutdown to fight the Covid-19 pandemic despite a surge in cases.
جو بايدن
نووي إيران

بايدن مجدداً: لن أسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

قال إن إدارة دونالد ترمب بتحركها لسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، دفعت طهران إلى "الاقتراب" من امتلاك سلاح نووي

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العربية.نت

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شدد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الخميس، على أن إدارته المستقبلية لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وقال: إن إدارة دونالد ترمب بتحركها لسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، دفعت طهران إلى "الاقتراب" من امتلاك سلاح نووي، بحسب ما نقل موقع "إيران إنترناشونال-عربي".

وقال بايدن، خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن" CNN: "المحصلة النهائية هي أننا لا نستطيع السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

تعبيرية
تعبيرية

وفي إشارة إلى خطوة ترمب بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قال: "لقد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة". لكن انظروا إلى ما فعلوه، زادت [إدارة ترمب] من قدرة [إيران] على امتلاك مواد نووية، وهم [إيران] يقتربون من امتلاك ما يكفي من المواد لصنع أسلحة نووية. هناك أيضًا قضية الصواريخ".

وردًا على سؤال حول تداعيات مقتل العالم الإيراني، محسن فخري زاده، القيادي البارز في الحرس الثوري، على التفاوض الأميركي الإيراني المستقبلي، قال بايدن إنه في هذه المرحلة، من "الصعب جدًا" تحديد إلى أي مدى يعقّد الوضع؟

صحيفة أميركية: انقسام إيراني حول أسلوب الرد على اغتيال فخري زاده إيران اغتيال فخري زاده صحيفة أميركية: انقسام إيراني حول أسلوب الرد على اغتيال فخري زاده

وأضاف بايدن: "بالإضافة إلى القلق بشأن عواقب سياسات ترمب المحلية، أنا قلق حقًا بشأن الصورة التي نقدمها إلى بقية العالم".

وأشار إلى أن التعامل مع قضايا السياسة الخارجية الأميركية صعب جدًا، قائلاً: "لا يمكننا أن نفعل ذلك لوحدنا. لهذا السبب نحن بحاجة إلى أن نكون جزءًا من مجموعة أكبر، للتعامل ليس فقط مع إيران ولكن أيضًا مع روسيا والصين والكثير من القضايا".

وأمس الخميس، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده "لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب"، وطالب أميركا بـ"إظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل".

ووصف العقوبات الاقتصادية الأميركية "بجريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها".

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