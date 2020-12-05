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مصادر أمنية: الموساد زرع عميلاً قريباً من فخري زاده منذ 1993

من مراسم تشييع فخري زاده
اغتيال فخري زاده

مصادر أمنية: الموساد زرع عميلاً قريباً من فخري زاده منذ 1993

قالت إن عميل الموساد تمكن من التقرب من فخري زاده في 1993 واستطاع تسجيل صوته وهو يتحدث عن المشروع النووي العسكري الإيراني

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دبي - قناة العربية

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كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس الجمعة، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي - الموساد - تمكن من زرع عميل له، كان قريباً جداً من عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله في طهران يوم الجمعة الأسبق.

قادة عسكريون خلال مراسم جنازة فخري زاده
قادة عسكريون خلال مراسم جنازة فخري زاده

المصادر قالت إن عميل الموساد تمكن من التقرب من فخري زاده في عام 1993 أي قبل 27 سنة.

واستطاع تسجيل صوته وهو يتحدث عن المشروع النووي العسكري الإيراني.

تظاهرة في إيران للتنديد باغتيال العالم النووي فخري زاده
تظاهرة في إيران للتنديد باغتيال العالم النووي فخري زاده

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تقرير، أن التخطيط في إسرائيل لشن هجمات ضد المنشآت النووية في إيران وُضع وبدأ العمل عليه في عام 2008، خلال ولاية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، عندما كان إيهود باراك يتولى منصب وزير الأمن، فقد حصلت في حينه إسرائيل على تسجيل بصوت العالم النووي فخري زاده، يتحدث فيه عن برنامج نووي عسكري سري لإيران.

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وتزامناً مع الإعلان الإسرائيلي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير للدول الأعضاء، إن إيران أبلغت لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة عزمها تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر- اثنان إم" المتطور، في منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وأشارت إلى أنها ستضاف إلى أحد الأجهزة من الطراز نفسه، الذي يستخدم بالفعل في التخصيب هناك، وينص الاتفاق النووي على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول "آي آر-1 " فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة الموجودة تحت الأرض، وأن هذه هي الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم.

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