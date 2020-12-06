  • مباشر
اللغة

قاد معارك ضد العراق.. كورونا يخطف رفيق قاسم سليماني

عبدالرسول الحرس الثوري
قاسم سليماني

قاد معارك ضد العراق.. كورونا يخطف رفيق قاسم سليماني

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توفي القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، ورفيق قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان العرب والعالم إثيوبيا على شفا كارثة خطيرة.. قد تمتد للسودان

إلى ذلك، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية، توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا".

وذكرت الوكالة، أن "محمود آبادي عمل كتفا إلى كتف مع الراحل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، ومساعده حسين همداني الذي قتل في مدينة حلب عام 2015".

ويعتبر اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، أحد قادة المعارك إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث قاد اللواءين "19 فجر" و"35 الإمام الحسين" ضد القوات العراقية، على الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأسس محمود آبادي فرقة القوات الخاصة "صابرين" في الحرس الثوري، ودرب القوات البرية في الحرس الثوري، وقاد مقر "حمزة سيد الشهداء" شمال غرب البلاد، وترأس كلية العلوم والفنون القتالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر أثار عاصفة سخرية ..فيديو لجمل شارد يقتحم مستشفى حكومياً في مصر
فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر

الأكثر قراءة

الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية الموساد: نمتلك تسجيلاً لفخري زاده يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية
الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا الصحة العالمية: يمكن للعالم أن يبدأ الحلم بنهاية كورونا
إحالته للجنايات بسبب المخدرات.. جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر إحالته للجنايات بسبب المخدرات.. جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر
فوز ضمك يرسل النصر إلى المركز الأخير فوز ضمك يرسل النصر إلى المركز الأخير
إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية إعصار قمعي.. شاهد ظاهرة غير مسبوقة في السعودية
فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر فيديو وتسجيلات.. طفلة يتيمة بمخيم داعش بسوريا تستغيث للعودة لمصر

قبل أن تذهب

تركيا تواصل تسليم النشطاء الإيرانيين لطهران
تركيا تواصل تسليم النشطاء الإيرانيين لطهران

اكتشف المزيد