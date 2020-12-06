قاد معارك ضد العراق.. كورونا يخطف رفيق قاسم سليماني

توفي القائد العسكري البارز في الحرس الثوري الإيراني، ورفيق قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

إلى ذلك، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي الذي كان يعاني من أعراض في الرئة نتيجة تعرضه لهجوم بسلاح كيميائي في الحرب الإيرانية العراقية، توفي مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا".

وذكرت الوكالة، أن "محمود آبادي عمل كتفا إلى كتف مع الراحل قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، ومساعده حسين همداني الذي قتل في مدينة حلب عام 2015".

ويعتبر اللواء عبد الرسول أستوار محمود آبادي، أحد قادة المعارك إبان الحرب العراقية الإيرانية، حيث قاد اللواءين "19 فجر" و"35 الإمام الحسين" ضد القوات العراقية، على الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية.

وأسس محمود آبادي فرقة القوات الخاصة "صابرين" في الحرس الثوري، ودرب القوات البرية في الحرس الثوري، وقاد مقر "حمزة سيد الشهداء" شمال غرب البلاد، وترأس كلية العلوم والفنون القتالية.