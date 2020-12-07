برلين وباريس ولندن: إعلان طهران رفع التخصيب مخالف للاتفاق

قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الاثنين إنها تشعر "بقلق بالغ" من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.

وذكر البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة

للدبلوماسية".