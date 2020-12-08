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مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده

Mohsen Fakhrizadeh. (Twitter)
العالم النووي محسن فخري زاده
اغتيال فخري زاده

مسؤول إيراني: اعتقال بعض المشاركين في قتل فخري زاده

حسين أميرعبد اللهيان: الرد والانتقام على جريمة اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل

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دبي – العربية.نت

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نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن حسين أمير عبد اللهيان، مستشار رئيس البرلمان الإيراني، قوله الثلاثاء، إنه جرى اعتقال بعض المشاركين في اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد الشهر الماضي.

من مكان وقوع الجريمة
من مكان وقوع الجريمة

ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن حسين أمير عبد اللهيان قوله لقناة "العالم" الإيرانية: "لن يفلت مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم، من العدالة".

وأكد أنه تم التعرف على من أمر بتنفيذ اغتيال محسن فخري زاده، كما أشار إلى تورط إسرائيل في العملية. وقال عبد اللهيان: "تم التعرف على من أمر بتنفيذ عملية اغتيال فخري زاده، وسيتم الرد عليهم قريبا".

حسين أميرعبد اللهيان
حسين أميرعبد اللهيان
شاهد علم إسرائيل في طهران مع سوشيال ميديا اغتيال فخري زاده شاهد علم إسرائيل في طهران مع "شكرا" للموساد بالإنجليزية

وأضاف: "الشواهد الأولية تظهر تورط إسرائيل بعملية اغتيال فخري زاده. إسرائيل لا تستطيع تنفيذ مثل هذه العمليات دون الاستعانة بالأجهزة الأمنية الأجنبية".

وتابع: "الرد والانتقام على جريمة اغتيال فخري زاده سيكون على مراحل، وسيندم الأعداء على أفعالهم".

وقُتل فخري زاده، أحد علماء إيران البارزين في المجال النووي والصاروخي، في منطقة دماوند بالعاصمة طهران الشهر الماضي، بعد عملية شهدت تفجيراً أعقبه إطلاق نار.

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