  • مباشر
اللغة

مقتل عنصر من ميليشيا "لواء فاطميون" بسوريا ودفنه في إيران

أبو ذر حسيني

مقتل عنصر من ميليشيا "لواء فاطميون" بسوريا ودفنه في إيران

أبو ذر حسيني قتل في غارات جوية على دمشق يوم 18 نوفمبر 2020

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ضربة جديدة تلقتها ميليشيا "لواء فاطميون"، المكونة من مقاتلين أفغان والموجودة في سوريا، حيث قتل أبو ذر حسيني في غارات جوية على دمشق يوم 18 نوفمبر 2020، وتم دفنه في مدينة مشهد الإيرانية.

وكان أبو ذر حسيني متمركزاً في سوريا منذ أوائل عام 2016.

يذكر أنه في ديسمبر 2019 أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية مقتل قائد ميليشيا "لواء فاطميون"، محمد جعفر الحسيني، الملقب بـ"أبو زينب"، إثر إصابة خطيرة تعرض لها في سوريا قبل عامين بصاروخ.

والتحق محمد جعفر حسيني بالقتال في سوريا إلى جانب الميليشيات الإيرانية، قبل تشكيل "لواء فاطميون"، وانضم إليه منذ تشكيله.

وكان حسيني قبل التحاقه بـ"لواء فاطميون" من الناشطين في المجال الثقافي بين الميليشيات الأفغانية. كما "لعب دوراً مؤثراً في تدريب وتجنيد الفقراء من الطلاب والشباب الأفغان في إيران من أجل القتال في مناطق الصراع التي أشعلتها إيران في سوريا والعراق وغيرهما"، وفق الوكالة.

عقوبات أميركية

يشار إلى أن "لواء فاطميون" كان واحداً من بين فصيلين مُسلحين يقاتلان في سوريا قد تعرضا لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية في 24 يناير 2019. وحينها، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن "النظام الإيراني يستغل مجتمعات اللاجئين في إيران ويستخدمهم كدروع بشرية في القتال بسوريا".

كما أوضحت الخزانة الأميركية وقتها أن "لواء فاطميون عبارة عن ميليشيا يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، التي تلاحق ملايين المهاجرين واللاجئين الأفغان غير الموثقين في إيران، وتكرههم على القتال في سوريا تحت التهديد بالاعتقال أو الترحيل"، لافتة إلى أن "المئات منهم قد قُتلوا هناك".

وسبق أن تعرض قادة في هذا اللواء لضربات قاتلة في السنوات الأخيرة، ففي مارس 2015 لقي القيادي الأفغاني، علي رضا توسلي، حتفه بمعارك في درعا جنوب دمشق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية لصوص نهبوا طائرة مخصصة لحماية بوتين من القنابل النووية

الأكثر قراءة

صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل صور أقمار صناعية.. إيران تحوّل "جبالها" لمفاعلات نووية
دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق دبي تعفي مسافري 6 دول من فحص كورونا المسبق
آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول آثار رصاص ونيكل في دم مئات الهنود المصابين بمرض مجهول
حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس حادث مأساوي بالأردن.. ضربوا الصبي بآلة حادة في الرأس
موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري موقع خامنئي يفضح أحد محققي الحرس الثوري
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد