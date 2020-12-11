بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي

بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي اعتبرتها طهران تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، السفير التركي لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وطالبت الخارجية الإيرانية أنقرة بتقديم "إيضاحات فورية"، وفق ما نقلت قناة العالم الإيرانية.

وقالت طهران: "لقد ولت مرحلة الأطماع التوسعية، وإيران لا تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، ولن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة".

وشددت الخارجية على أن إيران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

"مقطوعة شعرية"

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، أمس الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".