  • مباشر
اللغة

بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي

إيران وتركيا
إيران وتركيا

بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي

أردوغان ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني في باكو أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي اعتبرتها طهران تستهدف وحدة الأراضي الإيرانية، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، السفير التركي لدى طهران وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

اليونان: فرض عقوبات أوروبية على تركيا.. وستتسع العرب والعالم اليونان: فرض عقوبات أوروبية على تركيا.. وستتسع

وطالبت الخارجية الإيرانية أنقرة بتقديم "إيضاحات فورية"، وفق ما نقلت قناة العالم الإيرانية.

وقالت طهران: "لقد ولت مرحلة الأطماع التوسعية، وإيران لا تسمح لأحد بالنيل من سيادتها، ولن تتنازل عن أمنها القومي قيد أنملة".

وشددت الخارجية على أن إيران لن تسمح لأي طرف باستهداف وحدة أراضيها، ولن تتوانى عن الدفاع عن أمنها القومي.

"مقطوعة شعرية"

وكان الرئيس التركي قد ردد مقطوعة شعرية عن منطقة أراس أثناء خطابه أمام الجيش الأذربيجاني، أمس الخميس في باكو، أثارت ردود أفعال غاضبة في إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن أردوغان لم يتم إخباره بأن الشعر الذي ردده في باكو "بشكل خاطئ" يتعلق بـ"الفصل القسري لمناطق شمال أراس عن الوطن الأم إيران".

وأضاف ظريف في تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، بالفارسية وبالإنجليزية، متسائلا: "ألم يفهم (أردوغان) أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟ لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر
أقنعة الوجه البلاستيكية لا تحمي من كورونا! أقنعة الوجه البلاستيكية لا تحمي من كورونا!

الأكثر قراءة

رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج
اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء

قبل أن تذهب

اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً
اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً

اكتشف المزيد