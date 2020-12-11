  • مباشر
اللغة

"إيران تفتقد سليماني".. كيف سترد على مقتل فخري زاده؟

قاسم سليماني
قائد فيلق القدس قاسم سليماني قتل بغارة أميركية في يناير الماضي بالعراق

"إيران تفتقد سليماني".. كيف سترد على مقتل فخري زاده؟

ماكينزي: القيادة الإيرانية تفتقد إلى سليماني، فالقائد الجديد لـ "فيلق القدس" ليس بنفس المستوى من الفاعلية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أسبوعين على اغتياله، أعرب قائد القيادة المركزية للقوات الأميركية "سينتكوم"، كينيث ماكينزي عن اعتقاده بأن إيران لم تحدد بعد كيف سيكون ردها على مقتل العالم النووي محسن فخري زاده.

إيران: السلاح المستخدم في اغتيال فخري زاده يعود للناتو إيران اغتيال فخري زاده إيران: السلاح المستخدم في اغتيال فخري زاده يعود للناتو

واعتقد ماكينزي خلال مؤتمر نظمته مؤسسة Defence One، الخميس، أن إيران تبحث عن الطرق للرد على اغتيال فخري زاده، وأنهم ما زالوا يحددون كيف سيكون.

كما افترض الجنرال أن إيران ترغب بتوجيه ضربة لإسرائيل، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك بعد، كذلك لم تقرر إذا كانت ستفعلها أم لا، وفقاً لقوله.

الموعد.. 20 يناير

وأعرب ماكينزي عن رأيه بأن الإيرانيين ينتظرون 20 يناير، موعد انتقال السلطة في أميركا، ليحددوا خطواتهم التالية.

من عملية تشييع فخري زاده
من عملية تشييع فخري زاده

كذلك اعتبر أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من القوات في المنطقة للدفاع وتوجيه ضربة جوابية في حال الضرورة، وأن عددها في الوقت ذاته لا يعتبر استفزازيا ويزيد من التصعيد.

كما تابع أن بلاده تمكنت من ردع إيران إلى حد معين، مضيفا أنه يطمح أن يبقى هذا المستوى من الردع لأطول فترة ممكنة، مؤكداً أن إيران تدرك أن أميركا ستتخذ خطوات في حال تعرضت أو أصدقاؤها في المنطقة لهجوم.

"تفتقد سليماني"

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية، حسب رأيه، لا تزال تتعرض للضغط لتنتقم لاغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني.

صورة لقاسم سليماني (أرشيفية- فرانس برس)
صورة لقاسم سليماني (أرشيفية- فرانس برس)

كما نوّه ماكينزي باعتقاده بأن القيادة الإيرانية تفتقد إلى سليماني، وأن القائد الجديد لـ "فيلق القدس" لم يكن على نفس المستوى من الفاعلية.

إلى ذلك، يشعر المسؤولون الأميركيون بنية إيران شن ضربة انتقامية إيرانية في الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأميركية التي قتلت قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وكبار قادة الميليشيات العراقية بالقرب من مطار بغداد في أوائل يناير.

يشار إلى أن أميركا كانت وجهت رسالة ردع لإيران لثاني مرة خلال أقل من شهر، حيث أقلعت قاذفتان أميركيتان من الولايات المتحدة وحلقتا فوق منطقة من الشرق الأوسط، أمس الخميس.

إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الجديد خلفاً لسليماني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الجديد خلفاً لسليماني

وصمم تحليق القاذفتين الهائلتين من "طراز بي-52 أتش ستراتفورتريس" فوق المنطقة، وهي ثاني مهمة من نوعها في أقل من شهر، للتأكيد على التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه الشرق الأوسط حتى مع قيام إدارة الرئيس دونالد ترمب بسحب الآلاف من القوات من العراق وأفغانستان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 

الأكثر قراءة

رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة
رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج

قبل أن تذهب

اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً
اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً

اكتشف المزيد