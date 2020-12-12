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رجوي: إعدام إيران للصحافي روح الله زم عمل إجرامي

روح الله زم (أرشيفية)

رجوي: إعدام إيران للصحافي روح الله زم عمل إجرامي

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دبي - العربية.نت

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علقت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والقيادية بمنظمة مجاهدي خلق، مريم رجوي، السبت، على إعدام إيران الصحافي الإيراني روح الله زم.

وقالت رجوي إن "إعدام إيران للصحافي روح الله زم عمل إجرامي".

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يذكر أن "السلطات الإيرانية أعدمت شنقاً، السبت، روح الله زم المدان بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017"، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد أيدت الثلاثاء حكم الإعدام الصادر بحق زم الذي اُعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى.

يشار إلى أن زم أدار قناة آمد نيوز على تطبيق تليغرام والتي كان عدد متابعيها يتجاوز المليون.

استدرج إلى العراق وخطفه الحرس الثوري!

وفر الصحافي، وهو ابن إصلاحي بارز، من إيران وحصل على حق اللجوء في فرنسا. وفي أكتوبر 2019، قال الحرس الثوري الإيراني إنه "تمكن من الإيقاع بزم في إطار عملية معقدة باستخدام الخداع المخابراتي"، لكنه لم يذكر مكان العملية.

غير أن المعلومات تؤكد أن الصحافي جاء إلى العراق، بعدما استدرج من تركيا، بدعوة من رجل دين ادّعى أنه مقرب من المرجعية الدينية في النجف، ثم جرى تسليمه للأجهزة الإيرانية.

وبدأت طهران محاكمة زم في جلسة مغلقة في فبراير الماضي، وبغياب وسائل الإعلام. وأفادت حينها بعض التقارير بأن اعتقال زام تم من خلال استدراجه إلى مدينة النجف في العراق، ومن ثم اختطافه على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

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