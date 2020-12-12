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شبيهة انجلينا جولي للواجهة.. حكم بالسجن لـ 10 سنوات

سحر تبر الملقبة بـ أنجلينا جولي إيران
سحر تبر الملقبة بـ أنجلينا جولي إيران

شبيهة انجلينا جولي للواجهة.. حكم بالسجن لـ 10 سنوات

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دبي - العربية.نت

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بعد اتهامها بالتحريض على الفساد، قضت محكمة إيرانية، الجمعة، بالسجن 10 سنوات ضد نجمة موقع إنستغرام الإيرانية، الشهيرة بشبيهة أنجلينا جولي.

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وأفادت وكالة "ركنا" الإيرانية، بأن "الفتاة فاطمة خويشوند، المعروفة بـ "سحر تبر" التي جرى اعتقالها في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وهي تبلغ من العمر 22 عامًا، جرى الحكم عليها بالسجن 10 سنوات"، مضيفة أن "سحر تبر تأمل في الحصول على عفو من خلال الاحتجاج على حكم المحكمة".

وقالت شبيهة أنجلينا: "وجهت إلي أربع تهم وبرئت من تهمتين، ولا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو"، مضيفة أن "القاضي حكم علي بالسجن 10 سنوات، بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه".

شبيهة أنجلينا جولي
شبيهة أنجلينا جولي

وكانت السلطات قد أعلنت في 6 تشرين الأول/أكتوبر الحالي عن اعتقال سحر تبر، التي أثارت جدلاً واسعاً عام 2017 عندما انتشرت صوراً لها أظهرتها شبيهة بأنجلينا جولي لكن بشكل غريب جداً حيث ادعت أنها أجرت عدة عمليات تجميل لتصبح على شكل الممثلة الأميركية.

واعترفت فيما بعد أنها لا تشبه جولي في الحقيقة، إلا أنها تقوم بالتلاعب عبر الماكياج والفوتوشوب لتبدو مثلها كما لم تقم بأية عمليات تجميل.

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