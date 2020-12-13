محكمة إيرانية تسجن ناشطتين في حقوق المرأة 15 عاماً

حكمت محكمة إيرانية على ناشطتين في مجال حقوق المرأة هما هدى عميد ونجمة واحدي بالسجن 15 عاما، بحسب ما ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" نقلا عن مصادر حقوقية.

واتهمت المحكمة الناشطتين "بالتعاون مع الحكومة الأميركية المعادية للنظام الإيراني في قضية المرأة والأسرة".

وكانت استخبارات الحرس الثوري الإيراني اعتقلت الناشطتين في صيف 2018.

يأتي ذلك فيما أعدمت إيران الصحافي والمعارض روح الله زم، يوم السبت، بعد إدانته بتشجيع موجة احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2017 عبر قناة Telegram المعارضة التي كان يديرها من منفاه في فرنسا، وهو ما تسبب بموجة غضب دولية واسعة وصلت حتى اتهام خامنئي بالتورط في إعدام الصحافي المعارض.

يشار إلى أن نبأ إعدام الصحافي الإيراني كان أثار انتقاداً دولياً واسعاً، كما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن صدمتها من الحادث.