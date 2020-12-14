  • مباشر
اللغة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد

ميليشيات إيران

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد

المقطع يظهر أبو مهدي المهندس وعدداً من مسؤولي الحشد في انتظار قائد فيلق القدس السابق

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

حصلت "العربية" على مقاطع فيديو، تبين وصول طائرة قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، إلى مطار بغداد. ولم تستغرق الطائرة المسيرة الأميركية سوى 7 دقائق من وصول سليماني للحظة استهدافه واغتياله مطلع العام الحالي، في عملية أحدثت دويا عالميا.

ويُظهر الفيديو انتشار قوات أمنية من الحشد لاستقبال الطائرة، وعددا من السيارات التي كانت تقل أبو مهدي المهندس ومسؤول التشريفات في الحشد.

وحصلت "العربية" على معلومات جديدة تفيد باستهداف الطائرة المسيرة الأميركية لموكب سليماني والمهندس بعد دقائق فقط من وصول الطائرة إلى مطار بغداد.

رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وفي تصريحات خاصة لقناة "العربية"، أكد إعطاء الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، الموافقة للطائرة التي استهدفت موكب سليماني.

الاتهامات لم تتوقف بين العبادي وعبدالمهدي، حيث أن ميليشيا "عصائب أهل الحق" اتهمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالضعف والتقصير بملف التحقيق، وقالت العصائب إن الحكومة الحالية تخشى الاستمرار بالتحقيقات، وهو ما يؤخر إعلان نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة.

أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني
أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني

ومع قرب مرور الذكرى الأولى لعملية اغتيال قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، في الثالث من يناير 2020، يعود الجدل بشأن كيفية دخول الطائرة الأميركية المسيرة الأجواء العراقية، ومن سمح لها بذلك.

واندلع جدال بين العبادي وعبدالمهدي، حيث انتقد العبادي عدم تدقيق المسؤولين العراقيين في طبيعة الطلعات الجوية للطائرات التي تدخل الأجواء، مشيراً إلى أن الطائرة التي قصفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، كانت بموافقة عراقية.

عادل عبدالمهدي وحيدر العبادي
عادل عبدالمهدي وحيدر العبادي

وقال العبادي في تصريح تلفزيوني، الخميس الماضي: "في تلك الفترة لم يكن هناك تدقيق بشأن طبيعة الطلعات الجوية للطائرات التي تدخل الأجواء العراقية، بينما كنت أدقق شخصياً بتفاصيل مهام هذه الطائرات، وهو ما حصل بشأن الطائرة التي اغتالت سليماني، حيث لم يعلم المسؤولون العراقيون بمهمة تلك الطائرة".

وتعليقاً على ذلك، نفى رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، الجمعة الماضية، موافقة جهات عراقية رسمية خلال فترة ولايته على تحليق الطائرة الأميركية التي اغتالت المهندس وسليماني في مطار بغداد.

بعد سقوط مصر الإخوان المسلمون بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟

وقال في بيان: "ننفي نفياً قاطعاً ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران أميركي استهدف المهندس وسليماني ورفاقهما، على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية أو الجوية، مع حصول خروقات بين وقت وآخر، كانت تسجل دائما، ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها، وإيقافها".

وشنت الولايات المتحدة غارة جوية ضد سليماني؛ رداً على هجمات صاروخية شنتها الميليشيات الإيرانية على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أميركيين.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في 3 يناير 2020، مقتل قائد فيلق القدس التابع له، قاسم سليماني في قصف أميركي استهدف موكبه في مطار بغداد الدولي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد

الأكثر قراءة

لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 
بسبب السمنة وكورونا.. مساعد بن لادن طليق بشوارع لندن بسبب السمنة وكورونا.. مساعد بن لادن طليق بشوارع لندن

قبل أن تذهب

ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن
ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن

اكتشف المزيد