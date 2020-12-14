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مستشار بايدن للأمن القومي يدين إعدام زم.. ويحذر إيران

مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن جيك سوليفان
ميليشيات إيران

مستشار بايدن للأمن القومي يدين إعدام زم.. ويحذر إيران

سوليفان: "سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران"

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واشنطن – بندرالدوشي

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في أولى تصريحاته تجاه إيران، قال مستشار الأمن القومي لإدارة جو بايدن المنتخبة جيك سوليفان، إن إعدام الصحافي الإيراني روح الله زم يعد انتهاكا مروعا لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني، وتوعد بالوقوف مع الشركاء ضد انتهاكات إيران المروعة.

وقال سوليفان على حسابه في "تويتر": "يعد إعدام إيران الصحافي روح الله زم الذي حُرم من الإجراءات القانونية الواجبة وحُكم عليه بسبب ممارسته حقوقه العالمية، انتهاكًا مروعًا آخر لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني".

وتوعد قائلا: "سننضم إلى شركائنا في المناداة والوقوف في وجه انتهاكات إيران".

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وكان النظام الإيراني قد أعلن إعدام الصحافي المعارض روح الله زم، بعد اختطافه قسريا من العراق ومحاكمته بشكل سريع بسبب معارضته للنظام الإيراني.

وتسبب إعدام الصحافي الإيراني المعارض بموجة تنديد وغضب واسعة تجاه النظام الإيراني الذي دأب على خطف وقتل معارضيه منذ عقود.

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