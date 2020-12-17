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روحاني: أميركا ستعود للاتفاق النووي وترفع العقوبات عن إيران

- فرانس برس
حسن روحاني
نووي إيران

روحاني: أميركا ستعود للاتفاق النووي وترفع العقوبات عن إيران

أعطى المرشد الإيراني، علي خامنئي، الضوء الأخضر لحكومة روحاني من أجل التفاوض مع واشنطن

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العربية.نت، وكالات

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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إنه واثق من أن أميركا ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي وسترفع العقوبات.

تصريحات روحاني أتت بعد يوم من تصريحات شبيهة للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

ففي تصريحات غير مسبوقة، قبيل بدء عمل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أعطى المرشد الإيراني، علي خامنئي، الضوء الأخضر لحكومة حسن روحاني من أجل التفاوض مع واشنطن.

تعبيرية
تعبيرية

وقال في كلمة له، الأربعاء، إنه "إذا كان بالإمكان رفع العقوبات، فلا يجب أن نتأخر ولو ساعة واحدة على الرغم من تأجيل ذلك لمدة أربع سنوات، فمنذ عام 2016 كان من المفترض رفع جميع العقوبات دفعة واحدة، لكن ذلك لم يحدث بل تم تشديد العقوبات".

كما أضاف: أنا أؤيد مسؤولي الحكومة شرط أن يتمسكوا بأهداف الشعب. رفع العقوبات أمر بيد العدو إلا أن إفشال تأثيراتها بأيدينا، وبناء على ذلك ينبغي علينا التركيز على إفشالها أكثر من التفكير برفعها".

لكن المرشد الإيراني حذر في نفس الوقت من "الوثوق بالعدو"، مضيفا أنه "لا ينبغي أيضا نسيان الأعمال العدائية لأميركا، لأنها لا تقتصر على ترمب، بل إن أميركا أوباما فعلت أشياء سيئة لكم ولشعب إيران".

كما اتهم الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بـ "عدم الالتزام المطلق واللؤم والنفاق".

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وكان مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب، جو بايدن، جيك سوليفان، قال الأسبوع الماضي، إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.

وفي المقابل، ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015، كما قال جيك سوليفان مستشار بايدن للأمن القومي في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين، التي تنظمها صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal.

وأضاف سوليفان: "نعتقد أنه ممكن وقابل للتحقيق".

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