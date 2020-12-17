  • مباشر
اللغة

وكالة الطاقة الذرية تدعو بايدن للعودة لاتفاق إيران النووي

رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
نووي إيران

وكالة الطاقة الذرية تدعو بايدن للعودة لاتفاق إيران النووي

غروسي: متأكد من أن تحركات جديدة ستحدث خاصة مع استلام الحكومة الجديدة السلطة في واشنطن 

متابع الغاء المتابعة

صالح حميد - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا رافاييل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إلى العودة للاتفاق النووي مع إيران والدخول في مفاوضات.

وقال غروسي لشبكة "سي بي إس نيوز" مساء الأربعاء، عن مخاطر البرنامجين النوويين لكل من إيران وكوريا الشمالية على العالم، إن "انسحاب دونالد ترمب أحادي الجانب من الاتفاق النووي مع إيران زاد المخاطر".

ووفقا للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قللت إيران تدريجياً من تنفيذ التزاماتها.

رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافاييل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقال غروسي إن "إيران تتقدم في برنامجها النووي، من الجيد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة في إيران ويمكنها الإبلاغ عن التطورات".

وأضاف: "المستقبل مرهون بما سيقوله أطراف الاتفاق في الأسابيع والأشهر المقبلة. أنا متأكد من أن تحركات جديدة ستحدث، خاصة مع استلام الحكومة الجديدة السلطة في واشنطن وعوامل أخرى، ونأمل أن تتم المفاوضات".

وعندما سئل عما يتأمله من إدارة جو بايدن المرتقبة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن بايدن "أعلن ما ينوي فعله، لذا فالتحدث إلينا سيكون ضروريًا. لقد تغير الكثير منذ توقيع الاتفاق ثم تنفيذه. تغيرت الظروف والسياقات".

وأضاف غروسي: "لذلك، يجب على المفاوضين وصناع القرار في واشنطن وفي عواصم أخرى، بما في ذلك طهران، التكيف مع هذا الوضع الجديد".

وردا على سؤال حول كيفية إقناع إيران بالوفاء بالتزاماتها، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "إن كل طرف من أطراف الاتفاق لديه توقعات مختلفة حول ما سيحدث، لذلك لا يمكنني التحدث نيابة عنهم".

وأضاف: "بالطبع، إيران لديها توقعاتها الخاصة، وقد تم التعبير عنها لنا في فيينا وحول العالم. لأنهم يقولون عندما تنسحب الأطراف الأخرى من الاتفاق نحن سنفعل كذلك أيضا".

أوروبا تطالب إيران بالإفراج عن مزدوجي الجنسية إيران أوروبا تطالب إيران بالإفراج عن مزدوجي الجنسية

يذكر أنه بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وافقت إيران على تعليق العديد من أنشطتها النووية مقابل رفع أو تعليق العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن إدارة ترمب انسحبت من الاتفاقية في مايو / أيار 2018 وأعادت العقوبات عن إيران وعرضت اتفاقا شاملا جديدا رفضت إيران التفاوض عليه.

في غضون ذلك، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو يعرب عن ارتياحه لهزيمة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، إن "الإدارة الأميركية المقبلة تعلم أن الطريق مفتوح إذا أرادوا اختيار النهج الصحيح"، مبديا استعداده للتفاوض.

هذا فيما أعطى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الضوء الأخضر لروحاني، الأربعاء، حول التفاوض قائلا: "إذا كان بالإمكان رفع العقوبات، فلا يجب أن نؤجل ذلك حتى ساعة واحدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض عبيد وإصلاحات وحريق.. أشياء قد لا تعرفها عن البيت الأبيض
"تويتر" تعيد هذه الخاصية.. بعد انتهاء انتخابات أميركا

الأكثر قراءة

"امرأة تقف كوطن".. أم صلاح العراقي أمام جثة ابنها
الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول! بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا السودان: كمين إثيوبي استهدف قواتنا داخل أراضينا
لبنانيان من لبنانيان من "عشيرة إجرامية" اعتقلتهما ألمانيا بسرقة تاريخية

قبل أن تذهب

تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد
تعرف على إجراءات الدول الأوروبية لكبح كورونا قبل أعياد الميلاد

اكتشف المزيد