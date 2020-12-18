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برلماني أوروبي: النظام الإيراني إهانة لأي إنسان ذي ضمير

رادوسلاف سيكورسكي
رادوسلاف سيكورسكي

برلماني أوروبي: النظام الإيراني إهانة لأي إنسان ذي ضمير

"في المرة القادمة التي تقابلون فيها ظريف، تذكروا أي نظام يمثل"

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دبي - قناة العربية

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شبّه رادوسلاف سيكورسكي، عضو البرلمان الأوروبي من بولندا، وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، بوزير الخارجية الألماني النازي يواخيم فون ريبنتروب، وخاطب الدبلوماسيين الأوروبيين بالقول: "تذكروا المرة القادمة عندما تقابلون ظريف وهو ريبنتروب مبتسم، أي نظام يمثل".

وقال سيكورسكي، وهو وزير الخارجية البولندي السابق: "لدي طلب حملني إياه دبلوماسيون من حكوماتنا وسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية: في المرة القادمة التي تقابلون فيها ظريف، تذكروا أي نظام يمثل".

وأضاف أن "إيران تدعي أنها جمهورية إسلامية، ولكن كما أوضح القرار، هي من أكثر الأنظمة قمعًا في العالم". لذلك لدي سؤال موجه إلى الملالي في طهران: "لماذا تحتاجون إلى هذا الحد من القمع والتعذيب والقتل ضد شعبكم؟".

وتابع الدبلوماسي الأوروبي: "نظامكم إهانة لأي مسلم نزيه وإنسان ذي ضمير".

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وخاطب سيكورسكي المسؤولين في الجمهورية الإسلامية: "لقد قدتم بلدكم إلى هذا الوضع حيث تقومون الآن بتوقيع اتفاقيات مع الصين لتسليم قطاع الطاقة والبنية التحتية. إنهم [الصينيون] لا يلومونكم على انتهاكات حقوق الإنسان، لكنني لست متأكدًا من أن الله سيكون راضيًا لأنكم أصبحتم أدوات بيد النظام الشيوعي".

وختم سيكورسكي: "على أية حال، إذا كنتم تريدون علاقات أفضل معنا وتخفيض العقوبات، أوقفوا هذا القمع فورا.. ما تفعلونه بشعبكم غير إنساني".

يُذكر أن عضو البرلمان الأوروبي لا يمثل بلاده، كما أن الدول ليست ممثلة في هذا البرلمان.

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