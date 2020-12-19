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إيران.. تحذير حقوقي من إعدام 5 معارضين في زاهدان

إيران إعدام
أرشيفية من إيران
احتجاجات إيران

إيران.. تحذير حقوقي من إعدام 5 معارضين في زاهدان

محامي المعتقلين الخمسة يدعو كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام

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دبي - قناة العربية

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حذّرت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية من تنفيذ عمليات إعدام، اليوم السبت، ضد 5 معتقلين في مدينة زاهدان بتهمة التمرد المسلح ضد النظام الإيراني، والانتماء إلى جماعات معارضة.

وقالت المنظمة إن محامي المعتقلين الخمسة، مصطفى نيلي، أعرب لها عن قلقه من حرمان موكليه فرصة لإعادة المحاكمة، داعيًا كبار المسؤولين القضائيين في البلاد إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام.

وبحسب الدفاع، فقد تم الحكم على نحو 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان بتهمة "التمرد المسلح ضد النظام".

روح الله زم
روح الله زم

التحذير يأتي بعد أسبوع من إعدام الصحافي الإيراني المعارض روح الله زم، الذي كان يدير قناة مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتجاجات 2017. وهددت صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، معارضي النظام بمصير مماثل للصحفي زم.

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تنفيذ حكم الإعدام في زم أحدث صدى عالميا وأثار تنديدات من زعماء دوليين حول العالم.

ودافع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تنفيذ الإعدام في زم، الذي كان يعيش في فرنسا وألقت إيران القبض عليه العام الماضي، قائلا إن الحكم الصادر عليه نُفذ طبقا للقانون، مشيرا إلى أن القضاء الإيراني مستقل.

وكان زم يعيش في المنفى في باريس، وتم الإمساك به العام الماضي في ظروف لم يُعلن عنها رسميا. وفي الأسبوع الماضي قالت وكالة أنباء قريبة من الحرس الثوري الإيراني، إنه تم الإمساك به في العراق. وأدين زم بتأجيج العنف خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في عام 2017. وكان هناك أكثر من مليون متابع لمنصته "آمد نيوز" على الإنترنت.

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