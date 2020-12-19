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رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني: فشلنا بتمويل شراء مصل كورونا

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لقاح كورونا

رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني: فشلنا بتمويل شراء مصل كورونا

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العربية.نت، وكالات

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قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، إن الحكومة الإيرانية فشلت في توفير التمويل اللازم لشراء لقاح كورونا.

وأوضح شهرياري في حوار مع وكالة "إسنا" الإيرانية شبه الرسمية، نشر الجمعة، أن إيران يتوجب عليها الحصول على المال اللازم من خلال تحويل عملتها المحلية إلى عملة الفرنك ومن ثم إرساله إلى الخارج للحصول على اللقاح، لكنها لم تستطع فعل ذلك.

ولم يسرد شهرياري أسباب فشل إيران في تحويل عملتها إلى الفرنك وإرسالها إلى الخارج، في حين أن الحكومة الإيرانية قد أصدرت تصريحات متضاربة بخصوص الحصول على لقاح كورونا من الخارج، بحسب تقرير موقع "راديو فردا".

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وقبل شهرياري، صرح رئيس البنك المركزي، عبد الناصر همتي، بأن عملية نقل الأموال من أجل الحصول على لقاحات كورونا، تواجهها مشاكل بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

من جانب آخر، صرح رئيس اللجنة العلمية بمقر مكافحة كورونا، مصطفى قانعي، أن إيران ليس لديها الطائرات ووسائل النقل الضرورية المخصصة لنقل لقاح فايزر.

ويحتاج لقاح فايزر/بيونتك الذي يتم إنتاجه في الولايات المتحدة، إلى أن يحفظ في درجات حرارة منخفضة للغاية، وذلك بالمقارنة مع اللقاحات الأخرى الصينية والروسية.

يذكر أن أكثر من مليون و140 ألف إيراني، قد أصيبوا بفيروس كورونا، منذ بداية انتشاره في البلاد، فيما توفي نحو 53 ألفا.

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