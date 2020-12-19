أفادت مصادر "الحدث" بأن الحرس الثوري الإيراني نقل مفاعل "بوردو" وجزءا من مفاعل "آراك" إلى أنفاق تحت الأرض في مناطق على الحدود مع أذربيجان وتركمانستان، وذلك تخوفاً من ضربات جوية إسرائيلية أو عمليات تخريب.

وأوضحت مصادر خاصة لـ"الحدث"، أن المرشد الإيراني علي خامنئي هو من اتخذ قرار النقل، كما أمر بتشديد الحراسة على عدد من العلماء، ونقلهم وأسرهم إلى مدن جبلية قليلة السكان، وحمايتهم من قبل وحدة الحراسات الخاصة في الحرس الثوري.

وأوضحت المصادر أن عملية نقل البرنامج النووي إلى تحت الأرض تمت في الشهرين الماضين، وقد وثقتها الأقمار الصناعية.

كما تؤكد المصادر نقل جزء كبير من البرنامج الصاروخي الإيراني إلى كرج وجبال جرجان ونقل جزء من منصات الصواريخ الى جبال مريوان.

كما حفرت 10 أنفاق تحت الأرض بالقرب من مدينة سربل زهاب، حيث تم إخفاء نحو 100 صاروخ أرض أرض.

وهذه الصواريخ قريبة من الحدود مع العراق، وهي أقرب نقطة إطلاق إذا ما تم استهداف مواقع أميركية في العراق أو سوريا، بالإضافة إلى إمكانية استهداف العمق الإسرائيلي.