سياسة مخربة.. أغلبية في  14 دولة أراؤهم سلبية عن إيران

أصبحت إيران مرة أخرى بؤرة رئيسية للتوترات الدولية، مع تزايد المخاوف بشأن نواياها النووية التي تأتي عقب سنوات من الأعمال العدائية بسبب طموحاتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وزادت تلك المخاوف في المنطقة مؤخرا لاسيما مع اعلان الرئيس المنتخب جو بايدن إنه يريد من الولايات المتحدة أن تنضم مجددًا إلى الاتفاقية النووية الإيرانية التي تم التوصل إليها في ظل إدارة أوباما والتي انسحب منها الرئيس دونالد ترمب قبل عامين.

فالعديد من الناس حول العالم ينظرون إلى إيران بشكل سلبي، بفضل سياستها المزعزعة للاستقرار في عدد من دول المنطقة. وفي دراسة استقصائية اجراها معهد بيو للأبحاث شملت 14 اقتصادا متقدما هذا الصيف، ونشرت نتائجها هذا الشهر، أعرب حوالي70% أو سبعة من كل عشرة عن وجهات نظر سلبية تجاه إيران في حين أن اثنين من كل عشرة فقط لديهم وجهة نظر إيجابية. وفي جميع البلدان الأربعة عشر التي شملها الاستطلاع ، كان للأغلبية انطباعات سلبية عن إيران.

بينما كان للجمهور الاسكندنافي الذي شمله الاستطلاع أكثر التقييمات قسوة ضد الجمهورية الإسلامية حيث عبر ثمانية من كل عشرة في كل من السويد والدنمارك عن نفورهم من نظام طهران. كما أن الآراء الإسبانية والهولندية أتت بدورها منتقدة لطهران بشكل كبير، حيث حمل ثمانية من كل عشرة في كل دولة وجهات نظر سلبية تجاه إيران.

شرق آسيا

على الجانب الآخر، كان البالغون في دولتي شرق آسيا المشمولين في الاستطلاع هم الأقل عرضة للتعبير عن كرههم لإيران. ومع ذلك وضع حوالي ستة من كل عشرة في اليابان وكوريا الجنوبية يضعون في مرتبة متدنية من حيث التفضيل.



وتلقت إيران بعضًا من أدنى الدرجات بين الدول التي تم السؤال عنها في استطلاع هذا العام، الذي شمل أيضًا الولايات المتحدة والصين. وقال متوسط 14 دولة بنسبة 71٪ إن لديهم اراء سلبية حول إيران

وفي خمس دول من أصل 14 دولة شملها الاستطلاع، كانت إيران هي الدولة الأقل شعبية بين تلك التي سئل عنها.

وفي ألمانيا كانت ايران برفقة بالصين في المركز الأخير.

وفي 11 دولة شملها الاستطلاع، كان كبار السن أكثر جرأة من الشباب حول اعطاء إيران علامات ضعيفة.

الولايات المتحدة وإيران

أما في الولايات المتحدة فأظهر الاستطلاع أن % 82 من الجمهوريين وأولئك الذين يميلون إلى الحزب الجمهوري ينظرون إلى إيران بشكل سلبي ، مقارنة بـ 70% بين الديموقراطيين أو7 من كل عشرة من الديمقراطيين وهي نسب عالية جدا.

وعلى الرغم من التحولات في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 2010 ، ظلت الانقسامات في تقييمات إيران بين الأطراف مستقرة إلى حد كبير خلال هذه الفترة الزمنية.

