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لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني

من مشاهد جديدة للحظة اغتيال قاسم سليماني

لقطات مسربة للحظة وصول واغتيال قاسم سليماني

مشاهد جديدة للحظة اغتيال قاسم سليماني بطائرات أميركية

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دبي _ العربية.نت

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حصلت "العربية" على لقطات نشرتها صفحات موالية لميليشيات الحشد الشعبي في العراق، تظهر وصول طائرة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والموكب الذي استقبله حتى لحظة استهداف السيارتين اللتين كان يستقلهما هو ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.

ومع اقتراب ذكرى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أميركية في يناير الماضي، أكدت الإدارة الأميركية استعدادها للرد على أي هجوم يطال قواتها أو حلفاءها في المنطقة.

وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي (سانتكوم) أن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران في الذكرى الأولى لمقتل سليماني"، قائلاً لعدد محدود من الصحافيين "نحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا والدفاع عن أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، ونحن مستعدون للرد إن اقتضى الأمر".

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كما أضاف في اتصال هاتفي من مكان غير محدد في المنطقة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس مساء أمس الأحد "أرى أننا في وضع جيد جدا، وسنكون مستعدين مهما قرر الإيرانيون وحلفاؤهم أن يفعلوا".

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