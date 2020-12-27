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تقرير: الحرس الثوري الإيراني قام بنقل عتاد عسكري للعراق

In this September 22, 2014 file photo, members of the Iran's Revolutionary Guard march during an annual military parade at the mausoleum of Ayatollah Khomeini, outside Tehran, Iran. (AP File photo)
الحرس الثوري الإيراني "أرشيفية"
ميليشيات إيران

تقرير: الحرس الثوري الإيراني قام بنقل عتاد عسكري للعراق

صحيفة "القبس" الكويتية: الحرس الثوري نقل صواريخ "آرش" قصيرة المدى الدقيقة، وطائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق

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دبي - قناة العربية

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كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، نقلاً عن مصادرها، عن قيام الحرس الثوري الإيراني بنقل عتاد عسكري إلى العراق.

وبحسب الصحيفة، فقد قام الحرس الثوري بنقل صواريخ "آرش" قصيرة المدى الدقيقة، إضافة إلى طائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق.

وأضافت أن الصواريخ تمتلكها بالأصل القوات البحرية بالحرس الثوري، أما الطائرات المسيرة فيتم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية.

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وبحسب موقع صحيفة "القبس"، فإن عمليات نقل صواريخ "آرش" والطائرات المسيرة الإيرانية تمت عبر مرحلتين، حيث جرى أولا نقلها من طهران إلى "معسكر الكوثر" التابع لفيلق القدس، والواقع غرب الأهواز، ثم عبر منفذ "شلمجة" الحدودي إلى العراق.

وبينما يتم تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة في معسكرات تابعة للميلشيات العراقية الموالية لإيران، إلا أن عناصر إيرانية تابعة لقوات "فيلق القدس" هم من يتولون عملية الإشراف عليها.

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أن إيران طورت مجموعة واسعة من القدرات في المنطقة، وتحديداً في العراق واليمن، تشمل طائرات بدون طيار متقدمة وصواريخ موجهة عن بعد، وتمكنوا من تشغيلها دون اكتشاف، مما يشير إلى "قدرة إيرانية مهمة في هذا المجال".

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