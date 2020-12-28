  • مباشر
اللغة

إيران.. إرتفاع قتلى العواصف لـ12 وفقدان طاقم سفينة

إنقاذ متسلقي جبال في إيران

إيران.. إرتفاع قتلى العواصف لـ12 وفقدان طاقم سفينة

تقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي تضم العديد من منتجعات التزلج ومسارات التسلق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

إرتفع عدد قتلى العواصف الثلجية في إيران إلى 12 متسلقا في الجبال شمال العاصمة طهران، بينما أدت المياه الهائجة إلى انقلاب سفينة في الخليج وفقدان طاقمها.

وقال التلفزيون الإيراني على موقعه الإلكتروني، إن السلطات البحرية تبحث عن ستة إيرانيين وهندي واحد هم طاقم سفينة النقل الإيرانية، التي انقلبت قرب مضيق هرمز عند مدخل الخليج يوم الجمعة.

وتسببت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في عدة أنحاء من إيران خلال الأيام القليلة الماضية في إغلاق العديد من الطرق وتعطيل حركة النقل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس اتحاد تسلق الجبال في إيران رضا زارعي إعلانه العثور على جثتي اثنين من المتسلقين الأحد مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 بعد تساقط الثلوج الكثيفة.

وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي تضم العديد من منتجعات التزلج ومسارات التسلق الشهيرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
تركيا تهدد حفتر.. والجيش الليبي يتوعدها برد مناسب تركيا تهدد حفتر.. والجيش الليبي يتوعدها برد مناسب
الجيش العراقي يرد على تهديد الميليشيات للكاظمي.. وأنباء عن أمر باعتقال العسكري الجيش العراقي يرد على تهديد الميليشيات للكاظمي.. وأنباء عن أمر باعتقال العسكري
إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
مصر.. إيداع مصر.. إيداع "طفل المرور" داراً للرعاية والحبس عاماً لأصدقائه
هدف هدف "قاتل" للسومة يقود الأهلي للفوز على الرائد

قبل أن تذهب

أطماع تركيا بهذه المناطق الاستراتيجية في ليبيا
أطماع تركيا بهذه المناطق الاستراتيجية في ليبيا

اكتشف المزيد