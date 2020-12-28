إيران.. إرتفاع قتلى العواصف لـ12 وفقدان طاقم سفينة

إرتفع عدد قتلى العواصف الثلجية في إيران إلى 12 متسلقا في الجبال شمال العاصمة طهران، بينما أدت المياه الهائجة إلى انقلاب سفينة في الخليج وفقدان طاقمها.

وقال التلفزيون الإيراني على موقعه الإلكتروني، إن السلطات البحرية تبحث عن ستة إيرانيين وهندي واحد هم طاقم سفينة النقل الإيرانية، التي انقلبت قرب مضيق هرمز عند مدخل الخليج يوم الجمعة.

وتسببت الثلوج الكثيفة والرياح العاتية في عدة أنحاء من إيران خلال الأيام القليلة الماضية في إغلاق العديد من الطرق وتعطيل حركة النقل.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس اتحاد تسلق الجبال في إيران رضا زارعي إعلانه العثور على جثتي اثنين من المتسلقين الأحد مما يرفع عدد الوفيات إلى 12 بعد تساقط الثلوج الكثيفة.

وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي تضم العديد من منتجعات التزلج ومسارات التسلق الشهيرة.