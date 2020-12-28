  • مباشر
اللغة

طهران: مستعدون لأي عمل عسكري أميركي.. ولدينا خطط للرد

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
ميليشيات إيران

طهران: مستعدون لأي عمل عسكري أميركي.. ولدينا خطط للرد

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "نأمل من العراق العمل بمسؤولية أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن طهران مستعدة لمواجهة أي عمل عسكري أميركي، وإن لديها خططا للرد.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، ردا على احتمال توجيه الولايات المتحدة الأميركية ضربة عسكرية لإيران، أن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات.

قاسم سليماني
قاسم سليماني

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، زاده قال: "نحن نفكر بجميع السيناريوهات، ومستعدون لأي سيناريو، نأمل من إدارة دونالد ترمب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة".

الجيش الإسرائيلي: انتقام إيران قد يأتي من العراق واليمن إيران ميليشيات إيران الجيش الإسرائيلي: انتقام إيران قد يأتي من العراق واليمن

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن بلاده "لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد".

كما قال المتحدث: "نأمل من الحكومة العراقية العمل بمسؤولياتها أكثر فيما يخص اغتيال قاسم سليماني، ومعاقبة المتورطين بعملية الاغتيال"، في إشارة إلى عملية اغتيال قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد مطلع العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي  بوثيقة رسمية.. مصريان يقرران عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي 
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ

الأكثر قراءة

أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت! أصرّت على قتل طفلة سورية بوجود أبيها.. وفعلت!
السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته السلطات الأميركية تؤكد هوية مفجر ناشفيل.. وتكشف صورته
مصر.. إيداع مصر.. إيداع "طفل المرور" داراً للرعاية والحبس عاماً لأصدقائه
هدف هدف "قاتل" للسومة يقود الأهلي للفوز على الرائد
اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي اتحاد جدة يعلن إصابة أحمد حجازي
في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي في زمن الحوثي.. أب يمني يبيع طفلته بـ350 دولاراً وبعقد رسمي

قبل أن تذهب

هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!
هكذا تبتز إيران العراق بورقة الغاز!

اكتشف المزيد