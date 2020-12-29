المعتقلة الإيرانية نسرين ستوده تفوز بجائزة روزفلت

أعلن مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأميركيين، أنه سيمنح جائزة "إلينور روزفلت" لعام 2020 لثلاثة أفراد، من بينهم محامية إيرانية نسرين ستوده. والاثنان الآخران هما أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأميركا، وبيلي جين كينغ، بطلة التنس الأميركية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة.

ونشر موقع نقابة المحامين الأميركيين مقطع فيديو وصف فيه جيمس واين، رئيس نقابة المحامين الأميركية، أسباب اختيار نسرين ستوده بـ"أنشطتها الشجاعة والسخية" للدفاع عن حقوق الإنسان.

كلمة مسجلة

من جهتها، قالت نسرين ستوده في رسالة فيديو سجلتها من إيران: "أعتقد أن المفاهيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مفاهيم نتعامل معها كل يوم في حياتنا الشخصية والاجتماعية، وبالتالي هذا الإعلان مهم جدا".

وأضافت "أود أن أغتنم هذه الفرصة المهمة لأشكر كل فرد من الأشخاص الذين دعموني وزوجي من حول العالم بدعم غير مسبوق عندما كنت أنا وعائلتي تحت ضغط يومي وتهديدات بالاعتقال".

إعادتها إلى السجن

وعقب رسالة نسرين ستوده، ورد نص في الفيديو أن ستوده قد استدعت إلى سجن إيفين بعد ساعات من تسجيل البيان، بالرغم من أنها تقضي اجازة مرضية منذ 7 نوفمبر الماضي.

وقال رضا خندان، زوج نسرين ستوده، لشبكة صوت أميركا VOA، إن المحامية نُقلت إلى سجن "قرتشك" في منطقة ورامين، جنوب طهران، مرة أخرى بعد رفض السلطات تمديد إجازتها.

يذكر أن المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستوده، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عامًا بتهم "العمل ضد الأمن القومي"، و"تضليل الرأي العام" و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، وكلها تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين والمرأة.

إضراب عن الطعام

وكانت ستودة قد أضربت عن الطعام احتجاجًا على استمرار استخدام الاعتقال التعسفي، وعلى الرعاية الطبية غير الملائمة في السجون، ثم أنهته بعد حوالي 50 يومًا بسبب تدهور صحتها.

وتعد جائزة "إلينور روزفلت" لحقوق الإنسان وهي على اسم السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، زوجة فرانكلين روزفلت، الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة، من أهم الجوائز بعد تشكيل الأمم المتحدة، حيث شجع روزفلت على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتُمنح الجائزة سنويًا للأفراد والمنظمات التي تقدم خدمات قيمة للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.