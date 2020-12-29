  • مباشر
اللغة

المعتقلة الإيرانية نسرين ستوده تفوز بجائزة روزفلت

نسرين ستوده
نسرين ستوده

المعتقلة الإيرانية نسرين ستوده تفوز بجائزة روزفلت

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مركز حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الأميركيين، أنه سيمنح جائزة "إلينور روزفلت" لعام 2020 لثلاثة أفراد، من بينهم محامية إيرانية نسرين ستوده. والاثنان الآخران هما أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بأميركا، وبيلي جين كينغ، بطلة التنس الأميركية السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة.

من موسكو..تركيا تغازل أوروبا والناتو العرب والعالم من موسكو..تركيا تغازل أوروبا والناتو "روسيا ليست بديلا"

ونشر موقع نقابة المحامين الأميركيين مقطع فيديو وصف فيه جيمس واين، رئيس نقابة المحامين الأميركية، أسباب اختيار نسرين ستوده بـ"أنشطتها الشجاعة والسخية" للدفاع عن حقوق الإنسان.

كلمة مسجلة

من جهتها، قالت نسرين ستوده في رسالة فيديو سجلتها من إيران: "أعتقد أن المفاهيم الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي مفاهيم نتعامل معها كل يوم في حياتنا الشخصية والاجتماعية، وبالتالي هذا الإعلان مهم جدا".

وأضافت "أود أن أغتنم هذه الفرصة المهمة لأشكر كل فرد من الأشخاص الذين دعموني وزوجي من حول العالم بدعم غير مسبوق عندما كنت أنا وعائلتي تحت ضغط يومي وتهديدات بالاعتقال".

إعادتها إلى السجن

وعقب رسالة نسرين ستوده، ورد نص في الفيديو أن ستوده قد استدعت إلى سجن إيفين بعد ساعات من تسجيل البيان، بالرغم من أنها تقضي اجازة مرضية منذ 7 نوفمبر الماضي.

وقال رضا خندان، زوج نسرين ستوده، لشبكة صوت أميركا VOA، إن المحامية نُقلت إلى سجن "قرتشك" في منطقة ورامين، جنوب طهران، مرة أخرى بعد رفض السلطات تمديد إجازتها.

يذكر أن المحامية البارزة في مجال حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة، نسرين ستوده، حُكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عامًا بتهم "العمل ضد الأمن القومي"، و"تضليل الرأي العام" و"المشاركة في تجمعات غير قانونية"، وكلها تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين والمرأة.

إضراب عن الطعام

وكانت ستودة قد أضربت عن الطعام احتجاجًا على استمرار استخدام الاعتقال التعسفي، وعلى الرعاية الطبية غير الملائمة في السجون، ثم أنهته بعد حوالي 50 يومًا بسبب تدهور صحتها.

وتعد جائزة "إلينور روزفلت" لحقوق الإنسان وهي على اسم السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، زوجة فرانكلين روزفلت، الرئيس الثاني والثلاثين للولايات المتحدة، من أهم الجوائز بعد تشكيل الأمم المتحدة، حيث شجع روزفلت على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتُمنح الجائزة سنويًا للأفراد والمنظمات التي تقدم خدمات قيمة للنهوض بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة
تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية! تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية!

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً حسن نصر الله يهين نظام الأسد.. قيادة وحكومة وجيشاً
مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ مبتعث سعودي يبتكر برنامجاً يحلل مسرح الجريمة في ثوانٍ
وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.. إيران تهدد وإسرائيل تستعد
القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية القبض على محولي أموال مجهولة المصدر لخارج السعودية
مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً مفجر شاحنة ناشفيل لأحد جيرانه: العالم لن ينساني أبداً

قبل أن تذهب

التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"
التيار الصدري مجددا: "أبعدوا بغداد عن رعب الصواريخ"

اكتشف المزيد