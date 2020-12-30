  • مباشر
اللغة

انتقادات لموقف بريطانيا تجاه معتقليها في إيران: ضعيف

جيريمي هانت
وزير الخارجية البريطاني السابق جيرمي هانت

انتقادات لموقف بريطانيا تجاه معتقليها في إيران: ضعيف

إيران تربط قضية المعتقلين بدين منذ أيام الشاه

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

انتقد وزير الخارجية البريطاني السابق، جيريمي هانت، ما وصفه بـ"ضعف" موقف لندن تجاه طهران فيما يتعلق بالمعتقلين في إيران.

تركيا تهادن.. وجاويش أوغلو يغازل واشنطن العرب والعالم تركيا تهادن.. وجاويش أوغلو يغازل واشنطن

إلى ذلك، قال هانت، في مقال نشرته صحيفة "التايمز" إن "المملكة المتحدة تبدو ضعيفة بفشلها في بذل المزيد من الجهود لحماية المواطنين الإيرانيين البريطانيين مزدوجي الجنسية المحتجزين كرهائن في إيران".

وعاد هانت إلى إيجاد طريقة للتسوية لدفع الدين البالغ 400 مليون جنيه إسترليني الذي تدين به المملكة المتحدة لإيران، إزاء صفقة سلاح تعود لعهد الشاه السابق، متهمًا الحكومة بالتردد بشأن هذه القضية وعدم التفكير في سداد الدين خشية العقوبات.

قضية منفصلة

وبينما تتعامل الحكومة البريطانية مع الدين رسميًا على أنه قضية منفصلة، ولكن ذلك تم ربطه بقضية المعتقلين واعتبر كعائق أمام الإفراج عن مزدوجي الجنسية (البريطانية - الإيرانية) مثل أنوشيه آشوري ونازنين زاغري - راتكليف.

يذكر أن زاغري العاملة في مؤسسة "تامسون رويترز" الإغاثية معتقلة بتهمة "التجسس لصالح بريطانيا" منذ عام 2016 بعد زيارتها إلى إيران.

كما أن أنوشيه آشوري، معتقل منذ عامين وقد حكم عليه القضاء الإيراني في أغسطس/آب 2019 بالسجن لعشر سنوات بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

نازنين زاغري راتكليف وزوجها وابنتهما
نازنين زاغري راتكليف وزوجها وابنتهما

رسالة صادمة

وجاءت انتقادات هانت عقب رسالة أرسلتها سارة بروتون، رئيسة القسم القنصلي بوزارة الخارجية البريطانية، إلى محامي زاغري - راتكليف، قالت فيها إن وزارة الخارجية ليس لديها واجبات قانونية للمواطنين المحتجزين في الخارج، حتى لو تعرضوا للتعذيب".

وكان هانت قد قام خلال عمله في مارس 2019 بمنح صفة "الحماية الدبلوماسية" لزاغري بعد حملة حقوقية طويلة.

لكن ذلك لم يؤدِ إلى أي نتيجة، بل دفع بالسلطات الإيرانية إلى موقف أكثر تشددا حيث وجهت اتهامات جديدة لزاغري التي منحت إجازة مرضية في منزل والديها في طهران في انتظار محاكمة جديدة مؤجلة.

ومن المقرر أن تنتهي عقوبتها الأولى البالغة خمس سنوات في 7 مارس / آذار، المقبل، لكن إيران ربطت قضيتها بالديون، حيث ناقش وزير الخارجية الحالي، دومينيك راب، الإفراج عن مزدوجي الجنسية عدة مرات مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، لكن إيران تعتقد أن المملكة المتحدة لا تحاول بصدق سداد الديون لأنها تخشى عدم موافقة إدارة ترمب.

تجنب العقوبات

وأشار هانت إلى أنه يمكن سداد الدين من خلال المساعدات الإنسانية، وبالتالي تجنب عقوبات الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لكن الحكومة ترفض مناقشة قضية الديون حتى في جلسات الإحاطة الخاصة.

هذا فيما ترفض إيران الاعتراف بالجنسية المزدوجة وترفض السماح للدبلوماسيين البريطانيين في إيران بالوصول إلى القنصلية.

وتقول منظمات حقوقية إن إيران تحتجز عشرات الأكاديمين والباحثين من مزدوجي الجنسية أو من يحملون إقامات الدول الأوروبية والولايات المتحدة "لاستخدامهم كأوراق مساومة سياسية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟ عارض ولا أغرب.. ما علاقة رائحة السمك والكبريت؟
بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران بالتفاصيل.. مأساة التغيير الديمغرافي بسوريا ودور إيران

الأكثر قراءة

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة
رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير رحيل حاتم علي.. تفاصيل عما وجدوه بالجثة والمثوى الأخير
مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة
كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات

قبل أن تذهب

جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات
جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات

اكتشف المزيد