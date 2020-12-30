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إيران: سنشتري اللقاح من أوروبا بأموال عراقية

العراق إيران
العراق إيران

إيران: سنشتري اللقاح من أوروبا بأموال عراقية

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان أن بلاده ستدفع ثمن شراء لقاح كورونا إلى أوروبا من مصادرها المالية في العراق.

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وأضاف بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا"، مساء أمس الثلاثاء "أن وزارة الصحة الإيرانية تعتزم شراء الجرعات التي تحتاجها من لقاح كورونا من شركة أوروبية، وسيتم دفع التكلفة من هذه الأموال الإيرانية في العراق".

إلى ذلك، قال "نأمل استخدام مواردنا المالية في العراق بشكل أسرع لشراء السلع الأساسية والمواد الأخرى التي نحتاجها في المستقبل القريب".

أما حول استئناف صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، فقال أردكانيان: "رغم القيود الموجودة في هذا الصدد، لحسن الحظ، تمكنت وزارة الكهرباء العراقية والسلطات العراقية من دفع جزء كبير من سداد ديونها لشركة توانير، وجزء من الديون المستحقة لشركة الغاز الإيرانية".

كورونا إيران
كورونا إيران

وتكررت مطالبات وزارة النفط الإيرانية للعراق بتسديد ديون الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.

لقاح إيراني!

وكان مستشار وزير الصحة الإيراني، علي رضا وهاب زاده، أعلن سابقا أنه سيتم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني مضاد لكورونا. وكتب في تغريدة على في تويتر: الثلاثاء ستتم إزاحة الستار عن أول لقاح إيراني، حيث ستبدأ مرحلة اختباره على البشر عبر لقاح عدد من المتطوعين".

وأثار هذا الإعلان ردود فعل غاضبة وساخرة في آن واحد، حيث وجه 167 صيدلانيا رسالة إلى مدير هيئة الدواء والغذاء في إيران، محمد رضا شانه ساز، رسالة واصفين اللقاح الإيراني بأنه "مزحة".

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