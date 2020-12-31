  • مباشر
اللغة

أفغانستان تحتج على ضرب لاجئة من قبل الشرطة الإيرانية

ضابط من الشرطة الإيرانية يضرب سيدة أفغانية
ضابط من الشرطة الإيرانية يضرب سيدة أفغانية

أفغانستان تحتج على ضرب لاجئة من قبل الشرطة الإيرانية

المستشار السياسي لمجلس الأمن القومي الأفغاني قال إن "هذا عار على الضابط وعلى النظام الذي يرفع يده على امرأة"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

انتقد مسؤولان في مجلس الأمن القومي الأفغاني تعرض امرأة أفغانية للضرب على يد ضابط في الشرطة، في مخيم للاجئين في طهران.

كما أصدرت السفارة الأفغانية في إيران بيانا وصفت فيه السلوك بأنه "خاطئ ومهين" وقالت إن المسؤولين الإيرانيين وعدوا بإجراء "تحقيق جاد وقانوني".

وشددت السفارة على أن "عددا من ممثلي اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران قد قدموا شكوى بالقضية وهم يتابعون الأمر.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "نادي الصحفيين الشباب"، التابعة للإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن المدعي العام العسكري لمحافظة طهران أصدر مذكرة توقيف بحق الضابط الذي صفع المرأة.

من جهته، كتب عبدالكبير واثق، المستشار السياسي لمجلس الأمن القومي الأفغاني، الخميس، أن هذا عار على الضابط وعلى النظام الذي يرفع يده على امرأة".

مصر: نعمل على التوصل إلى مصالحة تعيد اللحمة للبيت العربي العرب والعالم مصر: نعمل على التوصل إلى مصالحة تعيد اللحمة للبيت العربي

كما خاطب جاويد فيصل، المستشار الاستراتيجي لمجلس الأمن القومي الأفغاني، في تغريدة له، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، متسائلاً: "هل هذا معنى حسن الضيافة للاجئين الأفغان كما زعمت في مقابلة لك؟".

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ضابط شرطة ايراني وهو يصفع امرأة أفغانية لاجئة، ذهبت إلى بلدة بيشوا، بمحافظة طهران، لمتابعة أمور ابنها الموجود في مخيم " عسكر أباد" للاجئين.

وتسبب انتشار الفيديو بموجة غضب بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا العنف المتواصل ضد اللاجئين الأفغان في إيران.
وكانت قيادة شرطة شرق محافظة طهران قد أعلنت عن صدور أمر بإجراء تحقيق شامل وسريع في حول القضية.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد تعرض لانتقادات واسعة الأسبوع الماضي، عقب مقابلة مع قناة " طلوع" الأفغانية عندما ادعى أن ميلشيات "فاطميون" لم يتم تجنيدهم من قبل الحرس الثوري من بين اللاجئين الأفغان في إيران، بل انهم تطوعوا للقتال في سوريا بصفوف القوات الإيرانية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور تفاصيل عن لقاح أكسفورد وتأثيره على كورونا المتحور
هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد