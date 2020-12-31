روحاني يهدد مجددا: إيران ودول شرق أوسطية ستنتقم لمقتل سليماني

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا، بأن إيران ودول شرق أوسطية ستنتقم لمقتل سليماني.

وقبل ذلك هدد قائدُ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، بالانتقام وقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما هدد أيضا بقتل مسؤولين أميركيين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيسُ المخابرات المركزية الأميركية.

يذكر أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد قتل في ضربة أميركية مطلع 2020.

وقال قاآني، خلال الجلسة إنهم سينتقمون لقاسم سليماني رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

قائد فيلق القدس الإيراني أضاف أن "الهدف الرئيسي" من الانتقام لسليماني هو انسحاب القوات الأميركية من المنطقة.

وأفادت مصادر خاصة للعربية والحدث بأن البنتاغون قرر توفير غطاء جوي على مدار اليوم في سماء العراق ومنطقة الخليج للحماية من أي محاولة اعتداء من ميليشيات إيران يمكن أن تهدد سلامة المصالح الأميركية.

وأشارت المصادر إلى أن القيادة الوسطى الأميركية أجرت خلال الساعات الماضية عملية تقييم ومراجعة للمخاطر في مضيق هرمز وباب المندب عقب الهجوم الحوثي على مطار عدن.

وبينت المصادر أن القوات الأميركية في العراق أعلنت رفع جاهزيتها للرد على أي هجوم، وأنها ستقدم المزيد من الآليات والعتاد والأسلحة المتطورة لقوات النخبة العراقية.