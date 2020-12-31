  • مباشر
اللغة

في ذكرى تصفية سليماني.. قائد فيلق القدس يهدد ترمب بالقتل

قاآني
قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني
ميليشيات إيران

في ذكرى تصفية سليماني.. قائد فيلق القدس يهدد ترمب بالقتل

إسماعيل قاآني: الانتقام من المسؤولين الأميركيين يهدف لانسحابهم من المنطقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

مع اقتراب ذكرى اغتيال قاسم سليماني، هدد قائدُ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، بالانتقام وقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما هدد أيضا بقتل مسؤولين أميركيين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيسُ المخابرات المركزية الأميركية.

قاسم سليماني
قاسم سليماني

يذكر أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، قد قتل في ضربة أميركية مطلع 2020.

وقال قاآني، خلال الجلسة إنهم سينتقمون لقاسم سليماني رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.

قائد فيلق القدس الإيراني أضاف أن "الهدف الرئيسي" من الانتقام لسليماني هو انسحاب القوات الأميركية من المنطقة.

صورة سليماني تشعل الغضب في العراق وفلسطين العراق ميليشيات العراق صورة سليماني تشعل الغضب في العراق وفلسطين

يأتي ذلك فيما أوردت شبكة "سي إن إن" CNN الأميركية أن الرئيس ترمب يتوقع أن يعود إلى واشنطن اليوم الخميس، وأن يغيب عن حفل رأس السنة، وسط تصاعد التوتر مع إيران.

كما نقلت "سي إن إن" عن مسؤول عسكري أميركي بارز القول إن مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل سليماني في يناير الماضي.

وذكرت "سي إن إن" أن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لا يزالون منقسمين بشأن الخطر الذي يشكله النظام الإيراني والمليشيات التي تتخذ من العراق مقرا لها.

وأمس الأربعاء، أرسلت واشنطن قاذفات من طراز "بي.52" ذات القدرات النووية إلى الشرق الأوسط "في أحدث استعراض للقوة" بهدف ردع طهران من مهاجمة أي مصالح أو أشخاص أميركيين خلال الأيام المقبلة، بحسب مسؤولين في البنتاغون.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى هكذا جنّد الروس أطفالا بالحرب العالمية الأولى
الرنين المغناطيسي على المخ يكشف اللحن الموسيقي الذي تستمع إليه! الرنين المغناطيسي على المخ يكشف اللحن الموسيقي الذي تستمع إليه!

الأكثر قراءة

جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية جريمة تهز تركيا.. قتل أستاذة جامعية وتشويه الجثة بمادة كاوية
تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات تحذير من خبيرة سعودية بالصحة العالمية..حول الوباء والحيوانات
جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً جديد مفجر ناشفيل.. صديقة تكشف سراً صادماً
حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية حسابات في تويتر روجت للتلاعب بأسهم 46 شركة سعودية
خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح! خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح!
بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بعد تصريحات عن شأن داخلي.. مصر تستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي

قبل أن تذهب

من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟
من يفوز في سباق اللقاحات المحموم لكسب السوق العالمي؟

اكتشف المزيد