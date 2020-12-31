150 ألف دولار تعويض إيران لضحايا الأوكرانية..وكييف تحتج

أعلنت أوكرانيا، الخميس، احتجاجها على تخصيص طهران 150 ألف دولار كتعويض لضحايا طائرتها التي أسقطتها إيران قبل ما يقارب السنة إثر صواريخ استهدفها بها الحرس الثوري مخلفاً أكثر من 175 قتيلاً.

وأضافت كييف أن تعويضات ضحايا الطائرة يجب أن تحدد عبر التفاوض.

وكانت الحكومة الإيرانية قد صادقت في اجتماعها، الأربعاء، على دفع مبلغ 150 ألف دولار أو ما يعادله باليورو، عن كل ضحية من قتلى الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعلنت دائرة الشؤون الحقوقية التابعة للرئاسة الإيرانية، أن الحكومة ستعمل على توفير ودفع المبالغ في أسرع وقت، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تمييز بين الضحايا من حيث جنسيتهم، وأن ورثتهم سيتسلمون المبالغ المخصصة.

وأضافت الدائرة أن التعويض المالي لن يحول دون متابعة ملف إسقاط الطائرة من الناحية الجنائية، في المراجع القضائية الإيرانية.

التحقيقات انتهت!

من جانبه، أعلن وزير الطرق الإيراني، محمد إسلامي، انتهاء التحقيقات في إسقاط الطائرة الأوكرانية، وقال إنه تم تسليم التقرير النهائي عن الحادثة للدول المعنية، وأن منظمة الطيران المدني الإيراني ستنشره قريباً.

وأضاف إسلامي للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، أن التحقيقات تمت بغض النظر عن التصرفات غير المهنية لبعض الأطراف المعنية.

وقال إن شركة الطيران الأوكرانية، وشركة بوينغ الأميركية المصنعة للطائرة، شاركت في التحقيقات.

يذكر أن الدفاعات الجوية الإيرانية كانت أسقطت طائرة أوكرانية من طراز بوينغ 737 بعد دقائق من إقلاعها من طهران، في الثامن من يناير الماضي، من مطار "الإمام الخميني" جنوب غربي العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، من جنسيات إيرانية وأوكرانية وكندية وبريطانية وسويدية وألمانية وأفغانية.