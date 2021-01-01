كشف الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، الجمعة، أن كل الأسلحة الكلاسيكية والصواريخ البعيدة المدى وصلت إلى القطاع عن طريق قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وخلال حوار إعلامي، أكد النخالة أن مخططات تصنيع الصواريخ أرسلت إلى قطاع غزة بعد التدريب عليها في إيران، وأن سليماني أرسل 10 سفن من السلاح إلى القطاع.

وأضاف النخالة أن مناورات "الركن الشديد" التي أجرتها الفصائل الفلسطينية قبل أيام، هي رسالة رد على أميركا وإسرائيل.

كما لفت النخالة إلى أنه تم تجربة صواريخ تجاوز مداها 100 كلم تقريبا في المناورة العسكرية، مضيفا أن كل المناورة جرت بالسلاح الحي.

وقتل قائد فيلق القدس الذي يوكل إليه أداء مهام خارجية، فجر الثالث من يناير 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة جوية قرب مطار بغداد، في عملية وضعت إيران في مواجهة تحديات على صعيد دور إقليمي كان سليماني أحد أبرز صانعيه.

وخلال مشاركته اليوم الجمعة في العاصمة طهران في مراسم إحياء الذكرى الأولى لاغتيال سليماني والمهندس، جدد زياد النخالة تأكيده بأن "قاسم سليماني أرسل لنا الصواريخ"، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".

وخلال نفس الحدث، هدد قائدُ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بعمليات إرهابية داخل أميركا، وقال إن مقتل الجنرال قاسم سليماني في هجوم أميركي لن يثني طهران عن المقاومة في ظل تصاعد التوترات مع اقتراب الذكرى الأولى للضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بطائرة بمسيرة.

وقال إسماعيل قاآني، الذي خلف سليماني في قيادة فيلق القدس، اليوم الجمعة إن إيران لا تزال مستعدة للرد.