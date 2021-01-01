  • مباشر
اللغة

وفاة محمد تقي مصباح يزدي زعيم التيار المتشدد في إيران

محمد تقي مصباح يزدي
محمد تقي مصباح يزدي
ميليشيات إيران

وفاة محمد تقي مصباح يزدي زعيم التيار المتشدد في إيران

يعد مصباح يزدي من كبار مؤلفي ومدرسي الحوزة الدينية في قم كما يعتبر الأب الروحي لجبهة " بايداري (الصمود)"

متابع الغاء المتابعة

صالح حميد _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توفي محمد تقي مصباح يزدي عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية والذي يلقب بزعيم التيار المتشدد في إيران، عن عمر ناهز 89 عاماً، وبعد أيام من مكوثه في مستشفى بطهران إثر تدهور صحته.

ويعد مصباح يزدي من كبار مؤلفي ومدرسي الحوزة الدينية في قم، كما يعتبر الأب الروحي لجبهة "بايداري (الصمود)" التي أوصلت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد للسلطة قبل أن ينقلب الأخير عليها.

محمد تقي مصباح يزدي
محمد تقي مصباح يزدي

وكان مصباح يزدي، رجل الدين الوحيد الذي قبّل أقدام خامنئي أمام الكاميرات. ومقابل هذا الولاء الشديد اعتبره المرشد من أهم رجال الثورة وحصل بذلك على أكبر قدر من الدعم من المؤسسات التي كانت تحت سيطرته.

وبناءً على طلب خامنئي، كان أعضاء وقادة الحرس الثوري الإيراني يزورون مصباح يزدي باستمرار، وكانت آراؤه مؤثرة في توجهات الحرس الثوري الإيراني على مدار الثلاثين عامًا الماضية.

بذكرى اغتيال سليماني.. العسكر يهدد والسياسيون يهدّئون إيران ميليشيات إيران بذكرى اغتيال سليماني.. العسكر يهدد والسياسيون يهدّئون

ويعرف مصباح يزدي بأنه المجتهد الشيعي الأكثر تطرفا في إيران، حيث غذت آراؤه الغلاة الذين يدعون إلى ولاية الفقيه المطلقة.

وكان يرفض بشكل مطلق أي دور للشعب في الحكم الإسلامي، كما كان مؤسسا ورئيسا لمعهد "الخميني" للتربية والبحوث (المعروف باسم جامعة الخميني في قم)، والذي عمل بجد لتنشئة جيل يهدف إلى "أسلمة" العلوم الإنسانية.

ولا يزال معهده من أقوى المؤسسات التعليمية في قم، حيث حصل على ميزانية تزيد عن 20 مليون دولار سنويا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر

الأكثر قراءة

السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين السعودية تعتزم مراجعة المقابل المالي والرسوم على الوافدين
مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا مصر: ندين التصريحات الإثيوبية التي تعد تجاوزا سافرا
خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح! خيبة أم ماذا؟.. الوباء يطال ممرضاً بعد أسبوع من اللقاح!
قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
ضابط شرطة إيراني يصفع لاجئة.. وأفغانستان تحتج ضابط شرطة إيراني يصفع لاجئة.. وأفغانستان تحتج

قبل أن تذهب

تهديدات قائد فيلق القدس بالانتقام من الولايات المتحدة تكشف الوجه الحقيقي لإيران
تهديدات قائد فيلق القدس بالانتقام من الولايات المتحدة تكشف الوجه الحقيقي لإيران

اكتشف المزيد