قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تنوي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%، فيما اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أمس الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده وتعهد بأن طهران ستدافع عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.

وقال ظريف، في تغريدة على تويتر "الرئيس دونالد ترمب ومساعديه يضيعون مليارات لإرسال مقاتلات بي52 وأساطيل إلى منطقتنا، المعلومات القادمة تشير إلى مخطط لاختلاق ذريعة للحرب، مشيرا إلى أن إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع بشكل صريح ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

وفى السياق ذاته، قال المبعوث الروسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران، أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة باعتزامها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20% من النقاء وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع قوى كبرى في 2001، وتلك النسبة أكبر بكثير من التي أعلنت طهران مؤخرا أنها وصلت إليها في تخصيب اليورانيوم وهي 4.5%.

وكتب ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة على تويتر "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين... عن نية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20%".

وأكد دبلوماسي مقره فيينا أن الوكالة أرسلت تقريرا للدول الأعضاء بهذه الفحوى لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع قوى كبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 % فقط وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90%.