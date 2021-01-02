  • مباشر
اللغة

تصعيد جديد.. إيران: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

إيران نووي اليورانيوم
تعبيرية
نووي إيران

تصعيد جديد.. إيران: سنبدأ تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

الخطوة تأتي تنفيذاً لما أقره البرلمان الإيراني في نوفمبر الماضي، ما يعني الخروج من الاتفاق النووي بشكل كامل عملياً في حال تطبيقه

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أن إيران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة "فوردو" قريباً.

وقال صالحي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، السبت، إن مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا سيبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية
علي أكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية

وأضاف أنه وفقاً لقرار البرلمان الإيراني، سنبدأ التخصيب بنسبة 20%، ويجب أن يحضر مفتشو الوكالة لإزالة الأختام عن بعض المعدات.

يُذكر أن إيران قد جمدت العمل في الموقع، وفقاً للاتفاق النووي عام 2015، لكنها عادت واستأنفت الأنشطة فيه في 2018، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية والعقوبات القاسية، حيث خفضت طهران تدريجياً من التزاماتها.

وقال صالحي: نحن بحاجة لتغيير اسطوانات غاز اليورانيوم، فاسطوانة غاز اليورانيوم الطبيعي متصلة الآن ونقوم بالتخصيب بنسبة 4%.

من منشاة "فوردو"
من منشاة "فوردو"

وأضاف: "نحتاج الآن إلى توصيل 5% لنحصل على 20%، يجب أن يكون هذا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد أعلنا أننا نريد أن نفعل ذلك في المستقبل القريب وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو سيتم بسرعة كبيرة".

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لما أقره البرلمان الإيراني في نوفمبر الماضي، ما يعني الخروج من الاتفاق النووي بشكل كامل عملياً في حال تطبيقه.

وينص القرار الإيراني على تخويل الحكومة بإنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويًا، وتشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m في منشأة نطنز.

تصريحات نارية في الاتجاهين.. ارتفاع التوتر بين أميركا وإيران أميركا نووي إيران تصريحات نارية في الاتجاهين.. ارتفاع التوتر بين أميركا وإيران

كما ينص على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل واتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك.

كذلك ينص على تعليق بعد البروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي، والذي يتضمن التفتيش الدوري والسماح لوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.

يُذكر أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السداسي مع إيران في مايو 2018، لم يتم فقط إعادة العقوبات المعلقة ضد طهران فحسب، يعاني الاقتصاد الإيراني من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائداتها في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة.

ويتناقض هذا التصعيد في الأنشطة النووية مع ما أعلنته إيران حول استعدادها للتفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، حيث يرى مراقبون أن الإيرانيين يتعمدون هذا التصعيد بهدف كسب نقاط وفرض شروط لتخفيف العقوبات قبل بدء أية مفاوضات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية ليس 2020.. هذا العام كان الأتعس بتاريخ البشرية
هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب

الأكثر قراءة

قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية قطع رؤوس وسحل بالشوارع.. قوات إثيوبية قتلت 75 مدنياً بوحشية
قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة قبل أيام من تسليم سلطته.. ضربة جديدة من ترمب للأمم المتحدة
دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر
رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي رسالة مؤثرة من جمال سليمان للمخرج الراحل حاتم علي
زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة زياد النخالة: سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح لغزة
السيناتور غراهام يحذر إيران من رد ساحق.. ووزير الدفاع: نراقبكم السيناتور غراهام يحذر إيران من رد ساحق.. ووزير الدفاع: نراقبكم

قبل أن تذهب

دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا
دراسة جديدة لباحثين في جامعة ستانفورد الأميركية تكشف خفايا جديدة عن كورونا

اكتشف المزيد