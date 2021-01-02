اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في تغريدة له على تويتر، إسرائيل بمحاولة إشعال حرب، من خلال التخطيط لهجمات على القوات الأميركية في العراق.

وأضاف جواد ظريف أن المخطط الإسرائيلي المزعوم، سيضع الرئيس ترمب أمام مأزق مزيف لإشعال الحرب.

يأتي ذلك بعد يومين من اتهامه للرئيس الأميركي دونالد ترمب بالبحث عن ذريعة للحرب في العراق، ثم القول إن لديه معلومات من العراق عن أن واشنطن تخطط لحرب ضد إيران.

وفي سياق متصل، قال مستشار المرشد الإيراني يحيى رحيم صفوي إن بلاده تأمل ألا يحدثَ شيء في المنطقة حتى يرحل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن السلطة.

واعتبرَ أن الأميركيين قلقون في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني خشية القيام بعمليات عسكرية، وأن بإمكان القوات الإيرانية أن تُغرِقَ حاملات الطائرات الأميركية في غضون ساعات على حد وصفه.

من جانبه جدّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تهديدات طهران بالردّ على أي هجوم عليها، وهو الكلام الذي كرّره قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الذي هدّد برد عسكري.

إلى ذلك وفي زيادة لمستوى التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، أخطرت طهران المفتشين الدوليين بأنها على وشك البدء في إنتاج اليورانيوم بمستوى أعلى بكثير من التخصيب في منشأة "فوردو"، التي تقع في أعماق الجبال، حيث يصعب مهاجمتها، فيما يعتبر علامة حمراء للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد تدفعه لإعادة إحياء خطط قصف المنشآت النووية الإيرانية، وفقاً لما أوردته "نيويورك تايمز" New York Times الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن هذه الأخبار ترافقت مع تقارير مخابراتية بأن إيران قد تستهدف بعض الأهداف الأميركية في بداية هذا الأسبوع.