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الحرس الثوري يحتجز سفينة لكوريا الجنوبية.. في مضيق هرمز

وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإراني تنشر صوراً لسفينة كوريا الجنوبية المحتجزة
وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإراني تنشر صوراً لسفينة كوريا الجنوبية المحتجزة

الحرس الثوري يحتجز سفينة لكوريا الجنوبية.. في مضيق هرمز

احتجاز ناقلة النفط يعيد إلى الأذهان أرصدة إيران المحجوزة في كوريا الجنوبية!

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دبي - العربية.نت

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احتجزت قوات إيرانية، اليوم الاثنين، ناقلة تابعة لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز. وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت لاحق اليوم أن "عملية ما" وقعت بين السلطات الإيرانية وسفينة تجارية عند مضيق هرمز أدت لتغيير مسار السفينة ودخولها إلى المياه الإقليمية الإيرانية. ولم يفصح موقع الهيئة عن أي تفاصيل أخرى.

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بدوره، أعلن الأسطول الخامس الأميركي أنه على علم بتغيير مسار الناقلة للمياه الإيرانية.

في حين أفادت وكالة فارس الإيرانية أن سفن الحرس الثوري هي من احتجز الناقلة.

بينما نقلت قناة العالم الإيرانية الرسمية عن مصدر في هيئة الموانئ والشحن الإيرانية قوله إن توقيف السفينة التي ترفع علم كوريا الجنوبية أتى بسبب تلويث المياه في الخليج، مضيفا أنه تم توجيه الناقلة إلى أحد الموانئ الإيرانية للتحقيق في الانتهاك.

"أرصدة محجوزة"

يذكر أن إيران كانت قد أعلنت سابقا أن السلطات في كوريا الجنوبية تحتجز أرصدة خاصة بها تقدر بـ5,8 مليار دولار.
كشف رئيس غرفة التجارة الإیرانية-الكورية الجنوبية، أمس الأحد، عن مفاوضات تجري مع سيول لمقايضة أرصدة إيران المجمدة لديها بأنواع من السلع منها لقاح فيروس كورونا.

وتأتي تلك الحادثة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإراني تنشر صوراً لسفينة كوريا الجنوبية المحتجزة
وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإراني تنشر صوراً لسفينة كوريا الجنوبية المحتجزة

وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق اليوم إبقاء حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" في المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية، مشددة على أنه لا ينبغي على أحد التشكيك في عزيمة الولايات المتحدة.

كما أوضح القائم بأعمال وزير الدفاع، كريستوفر ميلر، في بيان "أنه بسبب التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترمب ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين، ستوقف حاملة الطائرات نيميتز إعادة انتشارها الروتينية، وستبقى الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية".

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