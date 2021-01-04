  • مباشر
اللغة

"في سوريا أم لا؟!".. تناقضات تفضح الحرس الثوري

A handout picture provided by the Iranian presidency on September 22, 2019 shows members of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) marching. (AFP)
عناصر من قوات الحرس الثوري (أرشيفية - فرانس برس)

"في سوريا أم لا؟!".. تناقضات تفضح الحرس الثوري

"طبعا لم نكذب".. تصريحات تفضح تناقضاً بين قادة الحرس الثوري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن بين المساعد التنسيقي في الحرس الثوري، ونائب قائد قوات فيلق القدس تضارباً واضحاً حول الملف السوري.

فقد أظهرت تصريحات أدلى بها الرجلان مساء أمس مدى "التستر" الذي مارسته القوات الإيرانية على عملها في سوريا، ولا تزال حتى الآن.

بالصور.. تشييع 6 أفغانيين تابعين لإيران قتلوا بسوريا إيران بالصور.. تشييع 6 أفغانيين تابعين لإيران قتلوا بسوريا

ففي مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأحد، قال نائب قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد حجازي متحدثاً عن الضربات الإسرائيلية في سوريا: "هناك هجمات، لكن الصهاينة يقولون إن القوات الإيرانية تتمركز في سوريا، بينما إيران لم يكن لها قط قوة أو وحدة متمركزة في سوريا، ومعظم القوات كانت هناك كمستشارين، وليس لإيران قاعدة أو ثكنة في سوريا".

وأضاف: "إنهم يعلمون جيداً أنهم إذا استهدفوا قوة من إيران فإنهم بالتأكيد سيواجهون الرد، وفي بعض الأحيان هاجموا شاحنات أو قواعد للجيش السوري وقالوا إن إيران تستخدمها، لكن (إسرائيل) تلقت أيضًا رداً على تلك الهجمات"، دون أن يشرح متى وكيف جاء هذا الرد بحسب زعمه.

تشييع عسكريين إيرانيين قتلوا في سوريا - أرشيفية
تشييع عسكريين إيرانيين قتلوا في سوريا - أرشيفية

"طبعا لم نكذب"!

في المقابل، أقر حمد رضا نقدي، المساعد التنسيقي في الحرس الثوري، في وقت سابق أمس أن الحرس كان يخفي في البداية قتلاه في سوريا، مكتفياً بالقول إنهم قتلوا غرب إيران، مضيفاً "طبعا لم نكذب، لأن سوريا كانت أيضا في الغرب".

يشار إلى أن الحرس الثوري كان قد انخرط منذ أعوام في الحرب السورية، داعما رئيس النظام بشار الأسد. كما عمد قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، إلى تشكيل ميليشيات فاطميون وزينبيون من أجل الدفاع عن النظام.

وعلى مر السنوات الماضية، شيعت إيرات عشرات القتلى الذين سقطوا في سوريا، في جنازات عامة، ولعل الصور التي نشرها العديد من وسائل الإعلام المحلية، لخير دليل على انخراط قواتها في القتال على الأراضي السورية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"الدعم السريع تحت المجهر"..قضية بهاء لم تغلق في السودان
استمع لمكالمة ترمب المحرجة حين اتصل بسكرتير ولاية جورجيا استمع لمكالمة ترمب المحرجة حين اتصل بسكرتير ولاية جورجيا

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية انتهاء تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى السعودية
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. فريق بايدن يرد على تحرك الشيوخ.. "سندخل البيت الأبيض"

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد