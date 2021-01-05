قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، الثلاثاء، إن طهران قدمت مذكرات للشرطة الدولية "الإنتربول" ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب و47 متهما باغتيال قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي تمت تصفيته بغارة أميركية من طائرة بدون طيار في 3 يناير 2020.

وقال إسماعيلي، في مؤتمر صحافي، إن القضاء الإيراني أصدر إخطارا أحمر للمتورطين، بينهم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بهدف تسليمهم للقضاء ومحاكمتهم على تلك الجريمة".

وأضاف: "لقد تم تحديد جميع الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة نحو 48 شخصا على مختلف المستويات شاركوا في تلك الواقعة، بدءا من الرئيس الأميركي المتسبب الرئيسي لهذه الجريمة والذي أعلن مسؤوليته بشكل رسمي عنها إلى مختلف القادة والمسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية"، بحسب تعبيره.

وقال إسماعيلي إن قائمة المتهمين شملت "قادة القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.. تم تحديد كل هؤلاء الأشخاص وإدراج دور كل واحد منهم في الجريمة.. لكل هؤلاء تم إصدار إخطارات حمراء وتم تسليمها للشرطة الدولية الإنتربول بأن هؤلاء مطلوبين للقضاء الإيراني".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، استمر قادة عسكريون كبار في إيران بتكرار تهديداتهم بالرد على أميركا، لكنها اقتصرت على شعارات سياسية، في خضم التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن في ذكرى اغتيال سليماني.

وأثارت التصريحات المتكررة استياء في أوساط الإيرانيين دفع ببعض المسؤولين بالكف عن الحديث يوميا عما يسمونه بـ"الثأر القاسي".